Rusya Dışişleri: AB, Moskova ile bağları tamamen koparmaya hukuki zemin hazırlıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Vladislav Maslennikov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ursula von der Leyen liderliğindeki Avrupa Komisyonu’nun, AB’nin Rusya ile ekonomik ilişkilerini tamamen kesmeye yönelik uzun vadeli bir hukuki altyapı oluşturmaya çalıştığını, Brüksel’deki “şiddetli Rusofobinin” iş birliğinin yeniden başlamasına imkan tanımadığını söyledi.Rus diplomat, Avrupa kurumlarında hakim olan ‘pervasız Rusofobi’ ortamı nedeniyle, iş birliğinin yeniden tesis edilmesine yönelik herhangi bir ön koşulun şu anda görünmediğini de sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Vladislav Maslennikov, Avrupa Komisyonu’nun, Rusya ile ekonomik ilişkileri tamamen kesmek için uzun vadeli bir hukuki altyapı oluşturmaya çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Vladislav Maslennikov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ursula von der Leyen liderliğindeki Avrupa Komisyonu’nun, AB’nin Rusya ile ekonomik ilişkilerini tamamen kesmeye yönelik uzun vadeli bir hukuki altyapı oluşturmaya çalıştığını, Brüksel’deki “şiddetli Rusofobinin” iş birliğinin yeniden başlamasına imkan tanımadığını söyledi.
Ursula von der Leyen liderliğindeki Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birliği’nin halihazırda uğradığı zarara rağmen, ülkemizle ekonomik ilişkilerin tamamen koparılması için uzun vadeli bir hukuki zemin hazırlama çabası içinde olduğunu görüyoruz.
Rus diplomat, Avrupa kurumlarında hakim olan ‘pervasız Rusofobi’ ortamı nedeniyle, iş birliğinin yeniden tesis edilmesine yönelik herhangi bir ön koşulun şu anda görünmediğini de sözlerine ekledi.