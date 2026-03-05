https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/kremlin-avrupalilarin-rusyadan-lng-ithalatina-yonelik-yasaklarin-surelerini-ileriye-almayi-1104029903.html
Kremlin: Avrupalılar Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye almayı değerlendiriyor
Kremlin: Avrupalılar Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye almayı değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın, Avrupalıların Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye alma olasılığını değerlendirdiklerini... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T14:00+0300
2026-03-05T14:00+0300
2026-03-05T14:43+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
moskova
kremlin
avrupa birliği
avrupa
lng
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_0:38:1178:701_1920x0_80_0_0_a9de3fe8e7a94fa37a558505ce22edbc.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Moskova’nın, Avrupalıların Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye alma olasılığını değerlendirdiklerini gördüğünü belirtti.Peskov ayrıca Avrupa Birliği'ndeki (AB) enerji durumunun hem vatandaşlar hem de sanayi için her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti.Kremlin Sözcüsü, Ortadoğu'daki savaşın Rusya'daki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisine yönelik soruya, savaşın ülke içinde fiyat dalgalanmalarına neden olmaması gerektiğini ve olamayacağını vurguladı.Rusya'nın İran etrafındaki duruma ilişkin tutumunun herkesçe bilindiğine, bu konuda hiçbir değişiklik olmadığına dikkat çeken Peskov, şimdiye kadar Moskova’ya Tahran'dan yardım konusunda herhangi bir talep ulaşmadığının altını çizdi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü ajandasında Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüşme olduğunu belirterek, bu ülkenin Rusya için önemli bir ortak olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/avrupa-gaz-fiyatlari-yuzde-25in-uzerinde-yukseldi-1103932483.html
rusya
moskova
i̇ran
orta afrika cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_97:0:1082:739_1920x0_80_0_0_64e90ad13ab6f3de9bf34a2aeca4d01a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, moskova, kremlin, avrupa birliği, avrupa, lng, i̇ran, vladimir putin, orta afrika cumhuriyeti, faustin-archange touadera, ab
rusya, kremlin, dmitriy peskov, moskova, kremlin, avrupa birliği, avrupa, lng, i̇ran, vladimir putin, orta afrika cumhuriyeti, faustin-archange touadera, ab
Kremlin: Avrupalılar Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye almayı değerlendiriyor
14:00 05.03.2026 (güncellendi: 14:43 05.03.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın, Avrupalıların Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye alma olasılığını değerlendirdiklerini gördüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Moskova’nın, Avrupalıların Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye alma olasılığını değerlendirdiklerini gördüğünü belirtti.
Peskov ayrıca Avrupa Birliği'ndeki (AB) enerji durumunun hem vatandaşlar hem de sanayi için her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, Ortadoğu'daki savaşın Rusya'daki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisine yönelik soruya, savaşın ülke içinde fiyat dalgalanmalarına neden olmaması gerektiğini ve olamayacağını vurguladı.
Rusya'nın İran etrafındaki duruma ilişkin tutumunun herkesçe bilindiğine, bu konuda hiçbir değişiklik olmadığına dikkat çeken Peskov, şimdiye kadar Moskova’ya Tahran'dan yardım konusunda herhangi bir talep ulaşmadığının altını çizdi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü ajandasında Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüşme olduğunu belirterek, bu ülkenin Rusya için önemli bir ortak olduğunu vurguladı.