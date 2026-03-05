Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Moskova’nın, Avrupalıların Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye alma olasılığını değerlendirdiklerini gördüğünü belirtti.Peskov ayrıca Avrupa Birliği'ndeki (AB) enerji durumunun hem vatandaşlar hem de sanayi için her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti.Kremlin Sözcüsü, Ortadoğu'daki savaşın Rusya'daki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisine yönelik soruya, savaşın ülke içinde fiyat dalgalanmalarına neden olmaması gerektiğini ve olamayacağını vurguladı.Rusya'nın İran etrafındaki duruma ilişkin tutumunun herkesçe bilindiğine, bu konuda hiçbir değişiklik olmadığına dikkat çeken Peskov, şimdiye kadar Moskova’ya Tahran'dan yardım konusunda herhangi bir talep ulaşmadığının altını çizdi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü ajandasında Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüşme olduğunu belirterek, bu ülkenin Rusya için önemli bir ortak olduğunu vurguladı.
Kremlin: Avrupalılar Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye almayı değerlendiriyor

14:00 05.03.2026 (güncellendi: 14:43 05.03.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın, Avrupalıların Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye alma olasılığını değerlendirdiklerini gördüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Moskova’nın, Avrupalıların Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasakların sürelerini ileriye alma olasılığını değerlendirdiklerini gördüğünü belirtti.
Peskov ayrıca Avrupa Birliği'ndeki (AB) enerji durumunun hem vatandaşlar hem de sanayi için her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, Ortadoğu'daki savaşın Rusya'daki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisine yönelik soruya, savaşın ülke içinde fiyat dalgalanmalarına neden olmaması gerektiğini ve olamayacağını vurguladı.
Rusya'nın İran etrafındaki duruma ilişkin tutumunun herkesçe bilindiğine, bu konuda hiçbir değişiklik olmadığına dikkat çeken Peskov, şimdiye kadar Moskova’ya Tahran'dan yardım konusunda herhangi bir talep ulaşmadığının altını çizdi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü ajandasında Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüşme olduğunu belirterek, bu ülkenin Rusya için önemli bir ortak olduğunu vurguladı.
Rusya doğal gaz Sibirya'nın gücü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
EKONOMİ
Avrupa gaz fiyatları yüzde 25’in üzerinde yükseldi
2 Mart, 12:44
