PFDK duyurdu: Fenerbahçe'nin tercümanı ve Galatasaray'ın takım doktoruna bahis cezası
PFDK duyurdu: Fenerbahçe'nin tercümanı ve Galatasaray'ın takım doktoruna bahis cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis faaliyetleri nedeniyle Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Kulübü...
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
galatasaray
bahis
sanal bahis
yasa dışı bahis
sahte bahis
hakem bahis skandalı
futbol
Futbolda bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilen ve son 5 yılda profesyonel liglerde çeşitli görevlerde bulunan 506 kişiye hak mahrumiyeti cezası verildi.PFDK tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman’a 6 ay, Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce’ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandığı açıklandı.
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe, galatasaray, bahis, sanal bahis, yasa dışı bahis, sahte bahis, hakem bahis skandalı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
PFDK duyurdu: Fenerbahçe'nin tercümanı ve Galatasaray'ın takım doktoruna bahis cezası

17:24 06.03.2026
© AA / Cem TekkeşinoğluGalatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis faaliyetleri nedeniyle Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Kulübü tercümanı Saruhan Karaman’a hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilen ve son 5 yılda profesyonel liglerde çeşitli görevlerde bulunan 506 kişiye hak mahrumiyeti cezası verildi.
PFDK tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman’a 6 ay, Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce’ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandığı açıklandı.
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
TÜRKİYE
Futbolda bahis ve şike davasında 5 tutuklu sanığa tahliye
14:36
