PFDK duyurdu: Fenerbahçe'nin tercümanı ve Galatasaray'ın takım doktoruna bahis cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis faaliyetleri nedeniyle Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Kulübü... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
Futbolda bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilen ve son 5 yılda profesyonel liglerde çeşitli görevlerde bulunan 506 kişiye hak mahrumiyeti cezası verildi.PFDK tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman’a 6 ay, Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce’ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis faaliyetleri nedeniyle Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Kulübü tercümanı Saruhan Karaman’a hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilen ve son 5 yılda profesyonel liglerde çeşitli görevlerde bulunan 506 kişiye hak mahrumiyeti cezası verildi.
PFDK tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman’a 6 ay, Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce’ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandığı açıklandı.