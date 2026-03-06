https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/orta-afrika-cumhuriyeti-cumhurbaskani-ortadoguda-diyaloga-geri-donulmeli-1104056169.html
Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Ortadoğu'da diyaloğa geri dönülmeli
ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaları yorumlayan ORC lideri Touadera, tarafların yarıda kalan müzakerelere yeniden dönmesi gerektiğini vurguladı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
Orta Afrika Cumhuriyeti (ORC) Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, "Halkı açısından zor zamanlar geçiren Orta Afrika Cumhuriyeti, dünyada barışı arzuluyor" dediMoskova ziyareti kapsamında Sputnik'e özel röportaj veren Touadera, ORC'nin egemenlik ilkelerini ve barış arayışını desteklediğini kaydettiTouadera, "İnsan hayatına ve altyapıya büyük zarar veren saldırıları doğrudan ele almak için müzakere masasına oturmak şart" ifadelerini kullandı
Orta Afrika Cumhuriyeti (ORC) Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, "Halkı açısından zor zamanlar geçiren Orta Afrika Cumhuriyeti, dünyada barışı arzuluyor" dedi
Moskova ziyareti kapsamında Sputnik'e özel röportaj veren Touadera, ORC'nin egemenlik ilkelerini ve barış arayışını desteklediğini kaydetti
Touadera, "İnsan hayatına ve altyapıya büyük zarar veren saldırıları doğrudan ele almak için müzakere masasına oturmak şart" ifadelerini kullandı