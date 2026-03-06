Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Ortadoğu'da diyaloğa geri dönülmeli

ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaları yorumlayan ORC lideri Touadera, tarafların yarıda kalan müzakerelere yeniden dönmesi gerektiğini vurguladı.

12:53 06.03.2026
ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaları yorumlayan ORC lideri Touadera, tarafların yarıda kalan müzakerelere yeniden dönmesi gerektiğini vurguladı.
Orta Afrika Cumhuriyeti (ORC) Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, "Halkı açısından zor zamanlar geçiren Orta Afrika Cumhuriyeti, dünyada barışı arzuluyor" dedi

Moskova ziyareti kapsamında Sputnik'e özel röportaj veren Touadera, ORC'nin egemenlik ilkelerini ve barış arayışını desteklediğini kaydetti

Touadera, "İnsan hayatına ve altyapıya büyük zarar veren saldırıları doğrudan ele almak için müzakere masasına oturmak şart" ifadelerini kullandı
DÜNYA
Trump'tan İran açıklaması: 'İyi bir lider için düşündüğümüz isimler var, onları izliyoruz'
09:25
