Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu 6 şirkete kayyum atandı
Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu 6 şirkete kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine kayyum atandı.
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Sulh ceza hakimliği kararıyla, Yıldırım’ın ortağı ve sahibi olduğu 6 şirkete, suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla el konuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
türki̇ye
Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu 6 şirkete kayyum atandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine kayyum atandı.
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Sulh ceza hakimliği kararıyla, Yıldırım’ın ortağı ve sahibi olduğu 6 şirkete, suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
