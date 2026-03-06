https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/muzaffer-yildirimin-sahibi-oldugu-6-sirkete-kayyum-atandi-1104066069.html
Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu 6 şirkete kayyum atandı
Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu 6 şirkete kayyum atandı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine kayyum atandı.
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Sulh ceza hakimliği kararıyla, Yıldırım’ın ortağı ve sahibi olduğu 6 şirkete, suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla el konuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu 6 şirkete kayyum atandı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine kayyum atandı.
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Sulh ceza hakimliği kararıyla, Yıldırım’ın ortağı ve sahibi olduğu 6 şirkete, suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.