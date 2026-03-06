https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/muzaffer-yildirimin-sahibi-oldugu-6-sirkete-kayyum-atandi-1104066069.html

Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu 6 şirkete kayyum atandı

Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu 6 şirkete kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine kayyum atandı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T19:03+0300

2026-03-06T19:03+0300

2026-03-06T19:03+0300

türki̇ye

türkiye

iş

iş yeri

iş dünyası

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu ticareti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Sulh ceza hakimliği kararıyla, Yıldırım’ın ortağı ve sahibi olduğu 6 şirkete, suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla el konuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bebek-otelin-sahibi-muzaffer-yildirimin-uyusturucu-testi-sonucu-aciklandi-1103436201.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, iş, iş yeri, iş dünyası, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme