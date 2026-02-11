https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bebek-otelin-sahibi-muzaffer-yildirimin-uyusturucu-testi-sonucu-aciklandi-1103436201.html
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında mal varlığına el konulan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yıldırım'ın saçında... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T22:37+0300
2026-02-11T22:37+0300
2026-02-11T22:52+0300
türki̇ye
bebek
yıldırım
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucu trafiğinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak’ta tutuklanmıştı.Yıldırım'ın mal varlığına suçtan elde edilen gelirin aklandığına dair emareler üzerine el konulmuştu. Sabah'ın haberine göre; Yıldırım’ın yapılan uyuşturucu testinde saçında esrar maddesi tespit edildi.
22:37 11.02.2026 (güncellendi: 22:52 11.02.2026)
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında mal varlığına el konulan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yıldırım'ın saçında esrar tespit edildi.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucu trafiğinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak’ta tutuklanmıştı.
Yıldırım'ın mal varlığına suçtan elde edilen gelirin aklandığına dair emareler üzerine el konulmuştu. Sabah'ın haberine göre; Yıldırım’ın yapılan uyuşturucu testinde saçında esrar maddesi tespit edildi.