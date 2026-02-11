Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bebek-otelin-sahibi-muzaffer-yildirimin-uyusturucu-testi-sonucu-aciklandi-1103436201.html
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında mal varlığına el konulan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yıldırım'ın saçında... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T22:37+0300
2026-02-11T22:52+0300
türki̇ye
bebek
yıldırım
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096445303_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7685101c1002372a8121b5ca2827a7f8.jpg
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucu trafiğinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak’ta tutuklanmıştı.Yıldırım'ın mal varlığına suçtan elde edilen gelirin aklandığına dair emareler üzerine el konulmuştu. Sabah'ın haberine göre; Yıldırım’ın yapılan uyuşturucu testinde saçında esrar maddesi tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bebek-otelin-sahibi-muzaffer-yildirimin-mal-varligina-el-konuldu-1103374754.html
türki̇ye
bebek
yıldırım
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096445303_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_27da9f44aee65c93a08674fa675a846c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bebek, yıldırım, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
bebek, yıldırım, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı

22:37 11.02.2026 (güncellendi: 22:52 11.02.2026)
© AAAdli Tıp
Adli Tıp - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA
Abone ol
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında mal varlığına el konulan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yıldırım'ın saçında esrar tespit edildi.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucu trafiğinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak’ta tutuklanmıştı.
Yıldırım'ın mal varlığına suçtan elde edilen gelirin aklandığına dair emareler üzerine el konulmuştu. Sabah'ın haberine göre; Yıldırım’ın yapılan uyuşturucu testinde saçında esrar maddesi tespit edildi.
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
TÜRKİYE
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu
9 Şubat, 17:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала