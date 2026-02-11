https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bebek-otelin-sahibi-muzaffer-yildirimin-uyusturucu-testi-sonucu-aciklandi-1103436201.html

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında mal varlığına el konulan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yıldırım'ın saçında... 11.02.2026

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucu trafiğinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak’ta tutuklanmıştı.Yıldırım'ın mal varlığına suçtan elde edilen gelirin aklandığına dair emareler üzerine el konulmuştu. Sabah'ın haberine göre; Yıldırım’ın yapılan uyuşturucu testinde saçında esrar maddesi tespit edildi.

