Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazandı. 06.03.2026
Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te düzenlenen şampiyonada, Abdullah 171 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Toplam sıralamada da birinci olan Kayapınar, ikinci altın madalyasını elde etti. Bu zaferle Türkiye'nin 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 9’a (6 altın, 3 bronz) yükseldi.
20:19 06.03.2026
Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazandı.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te düzenlenen şampiyonada, Abdullah 171 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Toplam sıralamada da birinci olan Kayapınar, ikinci altın madalyasını elde etti. Bu zaferle Türkiye'nin 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 9’a (6 altın, 3 bronz) yükseldi.
