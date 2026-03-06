https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/milli-para-halterci-abdullah-kayapinar-avrupa-sampiyonu-oldu-1104068843.html

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa Şampiyonu oldu

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazandı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te düzenlenen şampiyonada, Abdullah 171 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Toplam sıralamada da birinci olan Kayapınar, ikinci altın madalyasını elde etti. Bu zaferle Türkiye'nin 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 9’a (6 altın, 3 bronz) yükseldi.

