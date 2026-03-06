https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/milli-para-halterci-abdullah-kayapinar-avrupa-sampiyonu-oldu-1104068843.html
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa Şampiyonu oldu
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa Şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazandı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T20:19+0300
2026-03-06T20:19+0300
2026-03-06T20:19+0300
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104068652_0:39:1342:794_1920x0_80_0_0_63567008a652b39732d7d9bfe7b46fb9.jpg
Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te düzenlenen şampiyonada, Abdullah 171 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Toplam sıralamada da birinci olan Kayapınar, ikinci altın madalyasını elde etti. Bu zaferle Türkiye'nin 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 9’a (6 altın, 3 bronz) yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/milli-aticilar-altin-madalya-kazandi-1104009620.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104068652_0:103:1342:1110_1920x0_80_0_0_5be4b72be1daf585688b58fde398601a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa Şampiyonu oldu
Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazandı.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te düzenlenen şampiyonada, Abdullah 171 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Toplam sıralamada da birinci olan Kayapınar, ikinci altın madalyasını elde etti. Bu zaferle Türkiye'nin 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 9’a (6 altın, 3 bronz) yükseldi.