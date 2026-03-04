https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/milli-aticilar-altin-madalya-kazandi-1104009620.html
Milli atıcılar altın madalya kazandı
04.03.2026
Erivan’da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda ay-yıldızlı ekip, yarı finalde 579 puanla lider olarak finale yükseldi.Finalde İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade’den oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca trio takımı Ukrayna’yı 17-11 mağlup etti. Milliler, bu kategoride üst üste 3’üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Türkiye şampiyonayı toplam 7 madalyayla (2 altın, 3 gümüş, 2 bronz) tamamladı.
Milli atıcılar altın madalya kazandı
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade’den oluşan milli takım, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazandı.
Erivan’da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda ay-yıldızlı ekip, yarı finalde 579 puanla lider olarak finale yükseldi.
Finalde İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade’den oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca trio takımı Ukrayna’yı 17-11 mağlup etti. Milliler, bu kategoride üst üste 3’üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye şampiyonayı toplam 7 madalyayla (2 altın, 3 gümüş, 2 bronz) tamamladı.