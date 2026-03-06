Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/meteorolojiden-kar-ve-saganak-uyarisi-bugun-hava-nasil-1104045345.html
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’ye göre 6 Mart’ta Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde yer... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T07:43+0300
2026-03-06T07:43+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102410832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3356befbe2a41c8856f02a20793aa013.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Mart hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, İç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Meteoroloji'den uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Siirt'in doğu kesimleri ve Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kocaeli'nin doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Edirne – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu. Kırklareli – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.EgeParçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu. Denizli – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu. İzmir – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu. Manisa – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu.AkdenizParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Antalya – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra doğu ve batı ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Hatay – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Mersin – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ankara – 10°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Eskişehir – 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu. Kayseri – 7°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Konya – 12°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Bolu – 8°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Düzce – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Kastamonu – 7°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Zonguldak – 9°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.Amasya – 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Samsun – 12°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Tokat – 8°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Trabzon – 11°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Yağışların Hakkari, Şırnak, Bitlis çevreleri ile Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.Erzurum – -15°C / 1°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Kars – -13°C / 0°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Malatya – -1°C / 10°C: Parçalı bulutlu. Van – -5°C / 4°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu AnadoluParçalı bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt'in doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Diyarbakır – -2°C / 14°C: Parçalı bulutlu. Gaziantep – 3°C / 14°C: Parçalı bulutlu. Siirt – 0°C / 13°C: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa – 5°C / 15°C: Parçalı bulutlu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/unlu-model-tulin-sahin-soyadi-davasini-kazandi-1104037739.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102410832_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_def19647e6755a5a499833c4d9de206b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl?

07:43 06.03.2026
© Ağıt Erdi UlukayaKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
Meteoroloji’ye göre 6 Mart’ta Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde yer yer kar görülebilir. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don uyarısı yapılırken, Karadeniz’de sıcaklıkların 3-5 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Mart hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, İç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'den uyarılar

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Siirt'in doğu kesimleri ve Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kocaeli'nin doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Kırklareli – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Kocaeli – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Denizli – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İzmir – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Manisa – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Antalya – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra doğu ve batı ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Hatay – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Mersin – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara – 10°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Eskişehir – 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.
Kayseri – 7°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Konya – 12°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu – 8°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Düzce – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Kastamonu – 7°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Zonguldak – 9°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya – 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Samsun – 12°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Tokat – 8°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Trabzon – 11°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Yağışların Hakkari, Şırnak, Bitlis çevreleri ile Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum – -15°C / 1°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Kars – -13°C / 0°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Malatya – -1°C / 10°C: Parçalı bulutlu.
Van – -5°C / 4°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt'in doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır – -2°C / 14°C: Parçalı bulutlu.
Gaziantep – 3°C / 14°C: Parçalı bulutlu.
Siirt – 0°C / 13°C: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Şanlıurfa – 5°C / 15°C: Parçalı bulutlu.
Tülin Şahin sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
YAŞAM
Ünlü model Tülin Şahin soyadı davasını kazandı
Dün, 16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала