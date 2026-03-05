Ünlü model Tülin Şahin soyadı davasını kazandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/unlu-model-tulin-sahin-soyadi-davasini-kazandi-1104037739.html
Ünlü manken Tülin Şahin, kızına kendi soyadını vermek için açtığı davayı kazandığını duyurdu. 05.03.2026
Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Siena Leyla'ya kendi soyadını vermek için dava açan ünlü model Tülin Şahin davayı kazandığını duyurdu. Kendi soyadını almasını istedi Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'nın birlikteliklerinden 2019’da Siena Leyla adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak beraberlikleri uzun sürmeyen çift, ilişkilerini noktaladı. Tülin Şahin, nüfusta Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha olarak kayıtlı olan kızının adı ve soyadının düzeltilerek kendi soyadının kullanılması için dava açtı.Hürriyet'in haberine göre, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran ünlü model dilekçesinde “Çocuğun nüfustaki ad ve soyadının ‘Leyla Siena Şahin’ olarak düzeltilmesini istiyoruz” dedi. Şahin davayı kazandığını açıkladı.
