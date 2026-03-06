https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/lula-da-silvadan-trumpin-en-buyuk-savas-gemisi-sozlerine-tepki-bu-neden-normal-karsilaniyor-1104049690.html
Lula da Silva'dan Trump'ın 'en büyük savaş gemisi' sözlerine tepki: 'Bu neden normal karşılanıyor?'
Lula da Silva’dan Trump’ın 'en büyük savaş gemisi' sözlerine tepki: 'Bu neden normal karşılanıyor?'
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri güçle övünmesini eleştirerek, dünyadaki askeri harcamalarla açlığın sona... 06.03.2026
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünyanın en büyük savaş gemisine sahip olmakla" övünmesine tepki gösterdi. Brazilya'da düzenlenen etkinlikte konuşan Lula da Silva, Trump'ın söz konusu açıklamasını eleştirerek şunları söyledi: Askeri harcamaları eleştiren Lula da Silva, "Bugün dünyada harcanan askeri bütçelerle sadece açlığı bitirmekle kalmazdık, her köye temiz su götürür, her çocuğun okula gitmesini sağlardık ama biz ne yapıyoruz? Daha uzağı vuran füzeler, daha derine giren bombalar tasarlıyoruz. İnsanlık, kendini yok etmek için harcadığı enerjinin yarısını, kendini yaşatmak için harcamıyor" ifadelerini kullandı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünyanın en büyük savaş gemisine sahip olmakla" övünmesine tepki gösterdi.
Brazilya'da düzenlenen etkinlikte konuşan Lula da Silva, Trump'ın söz konusu açıklamasını eleştirerek şunları söyledi:
Trump'ın her gün 'Dünyanın en büyük savaş gemisine sahibim.' sözleri, neden normal karşılanıyor? Neden 'Dünyanın en büyük gıda üretim kapasitesine sahibim.' ya da 'Bu gıdayı dağıtacak güce sahibim.' demiyor? Neden bunu söylemiyor? Bu kulaklar, bunları duymayı tercih ederdi.
Askeri harcamaları eleştiren Lula da Silva, "Bugün dünyada harcanan askeri bütçelerle sadece açlığı bitirmekle kalmazdık, her köye temiz su götürür, her çocuğun okula gitmesini sağlardık ama biz ne yapıyoruz? Daha uzağı vuran füzeler, daha derine giren bombalar tasarlıyoruz. İnsanlık, kendini yok etmek için harcadığı enerjinin yarısını, kendini yaşatmak için harcamıyor" ifadelerini kullandı.