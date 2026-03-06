https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/lula-da-silvadan-trumpin-en-buyuk-savas-gemisi-sozlerine-tepki-bu-neden-normal-karsilaniyor-1104049690.html

Lula da Silva’dan Trump’ın 'en büyük savaş gemisi' sözlerine tepki: 'Bu neden normal karşılanıyor?'

Lula da Silva'dan Trump'ın 'en büyük savaş gemisi' sözlerine tepki: 'Bu neden normal karşılanıyor?'

06.03.2026

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünyanın en büyük savaş gemisine sahip olmakla" övünmesine tepki gösterdi. Brazilya'da düzenlenen etkinlikte konuşan Lula da Silva, Trump'ın söz konusu açıklamasını eleştirerek şunları söyledi: Askeri harcamaları eleştiren Lula da Silva, "Bugün dünyada harcanan askeri bütçelerle sadece açlığı bitirmekle kalmazdık, her köye temiz su götürür, her çocuğun okula gitmesini sağlardık ama biz ne yapıyoruz? Daha uzağı vuran füzeler, daha derine giren bombalar tasarlıyoruz. İnsanlık, kendini yok etmek için harcadığı enerjinin yarısını, kendini yaşatmak için harcamıyor" ifadelerini kullandı.

