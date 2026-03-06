https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/kremlin-finlandiyanin-nukleer-silah-aciklamalari-gerilimin-tirmanmasina-yol-aciyor-1104062238.html

Kremlin: Finlandiya’nın nükleer silah açıklamaları gerilimin tırmanmasına yol açıyor

Finlandiya'da nükleer silahların konuşlandırılmasının Rusya için bir tehdit oluşturacağını belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, buna misilleme önlemler alınacağını... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

rusya

finlandiya

i̇ran

nükleer silah

kremlin

dmitriy peskov

enerji

hindistan

çin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Finlandiya’nın topraklarında nükleer silah yerleştirmeyi planladığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus yetkili, “Bunlar, Avrupa kıtasında gerilimlerin tırmanmasına yol açan açıklamalar. Bunlar, Finlandiya'nın güvenlik açıklarını artıran açıklamalar. Dahası, bu güvenlik açıkları, Finlandiya yetkililerinin bu tür eylemleriyle kışkırtılıyor” ifadesini kullandı.Peskov’un yaptığı diğer açıklamalar:

rusya

finlandiya

i̇ran

hindistan

çin

