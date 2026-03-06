Türkiye
Kremlin: Finlandiya’nın nükleer silah açıklamaları gerilimin tırmanmasına yol açıyor
Kremlin: Finlandiya'nın nükleer silah açıklamaları gerilimin tırmanmasına yol açıyor
Finlandiya'da nükleer silahların konuşlandırılmasının Rusya için bir tehdit oluşturacağını belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, buna misilleme önlemler alınacağını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Finlandiya’nın topraklarında nükleer silah yerleştirmeyi planladığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus yetkili, “Bunlar, Avrupa kıtasında gerilimlerin tırmanmasına yol açan açıklamalar. Bunlar, Finlandiya'nın güvenlik açıklarını artıran açıklamalar. Dahası, bu güvenlik açıkları, Finlandiya yetkililerinin bu tür eylemleriyle kışkırtılıyor” ifadesini kullandı.Peskov’un yaptığı diğer açıklamalar:
15:50 06.03.2026
© AA / Sefa KaracanKremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov
© AA / Sefa Karacan
Finlandiya'da nükleer silahların konuşlandırılmasının Rusya için bir tehdit oluşturacağını belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, buna misilleme önlemler alınacağını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Finlandiya’nın topraklarında nükleer silah yerleştirmeyi planladığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus yetkili, “Bunlar, Avrupa kıtasında gerilimlerin tırmanmasına yol açan açıklamalar. Bunlar, Finlandiya'nın güvenlik açıklarını artıran açıklamalar. Dahası, bu güvenlik açıkları, Finlandiya yetkililerinin bu tür eylemleriyle kışkırtılıyor” ifadesini kullandı.
Peskov’un yaptığı diğer açıklamalar:
Rusya, İran yönetimiyle diyalog halinde ve bu diyaloğu sürdürecek;
Rusya, enerji sektörü dahil Hindistan ve Çin’le işbirliğine devam ediyor;
Hindistan'a tedarik edilen Rus petrolle ilgili rakamları açıklanmıyor, çünkü çok fazla bedhah var;
Rusya, petrol ve gaz konusunda güvenilir tedarikçi, öyle olmaya devam edecek;
Rusya, İran savaşı bağlamında, Rus enerji kaynaklarına olan talepte artış gözlemliyor;
Rusya, mevcut sözleşmeler kapsamında tüm enerji arzının sürekliliğini garanti edebilecek kapasite.
Özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha ele geçirildi
14:18
