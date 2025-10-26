Türkiye
Hapis cezası alan Ozan Güven: Bir tek senden özür dilemeyeceğim
Ozan Güven, eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası onanmıştı. 45 gün hapis yatacak olan Güven, "Tanıdığım, tanımadığım...
Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Güven'in cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onanmıştı.Güven, denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.Ozan Güven 5 yıl aranın ardından sessizliğini bozdu. Güven dünkü basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ozan Güven, eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası onanmıştı. 45 gün hapis yatacak olan Güven, "Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim" dedi.
Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Güven'in cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onanmıştı.
Güven, denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.
Ozan Güven 5 yıl aranın ardından sessizliğini bozdu. Güven dünkü basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saatlerce şiddet gördüm" diyor ya, bir kadını alıyorsunuz üzerine çıkıyorsunuz. Saatlerce şiddet uyguluyorsunuz. Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz, bayılıyor. Üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz. Ve kadın evden çıkamıyor. Bunu yapan adamın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluktur.

Kim bunun karşısında olabilir. "Kapılar kapalıydı" diyor, kapılar açıktı. Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, sabun da kaçsa olabilir, bilmiyorum ben yapmadım.

Ben bir kadını dövmedim. Bir kadını sevdim, onunla birlikte olmak istedim. Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana bir şey yapmadım.

Bana açılan 6 davanın 5'inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil."

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmişti: Ünlü oyuncu Ozan Güven cezaevine girecek
