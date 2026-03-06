https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/karadenizde-4-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1104046165.html

Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Karadeniz'de saat 07.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.03.2026

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin en yakın yerleşim merkezine 264,88 kilometre uzaklıkta ve 9,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

