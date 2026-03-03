Türkiye
Karadeniz'de deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu
Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Karadeniz'de saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
15:22 03.03.2026 (güncellendi: 15:28 03.03.2026)
Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz'de saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
