https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/ispanya-basbakani-sanchez-lubnan-yerinden-edilmis-binlerce-insan-icin-tam-destegimize-insani-1104044436.html
İspanya Başbakanı Sanchez: Lübnan, yerinden edilmiş binlerce insan için tam desteğimize, insani yardımımıza güvenebilir
İspanya Başbakanı Sanchez: Lübnan, yerinden edilmiş binlerce insan için tam desteğimize, insani yardımımıza güvenebilir
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail saldırılarının hedefi olan Lübnan’a tam destek verdiklerini açıkladı. Sanchez, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T05:29+0300
2026-03-06T05:29+0300
2026-03-06T05:29+0300
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
lübnan
i̇srail
beyrut
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099756741_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0b8113f538f827f2590503bf1634f84f.jpg
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan’a destek mesajı verdi. Sanchez, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştüğünü duyurdu.Sanchez, görüşmede Beyrut başta olmak üzere ülkedeki 'ciddi durumun' ele alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ispanya-yalanladi-abdnin-uslerimizi-kullanimi-konusunda-tutumumuz-zerre-kadar-degismedi-1104015583.html
lübnan
i̇srail
beyrut
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099756741_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_4e1813e5af6946cc11781522cadd3c21.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, lübnan, i̇srail, beyrut, i̇ran, abd
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, lübnan, i̇srail, beyrut, i̇ran, abd
İspanya Başbakanı Sanchez: Lübnan, yerinden edilmiş binlerce insan için tam desteğimize, insani yardımımıza güvenebilir
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail saldırılarının hedefi olan Lübnan’a tam destek verdiklerini açıkladı. Sanchez, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştüğünü ve insani yardımın süreceğini söyledi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan’a destek mesajı verdi. Sanchez, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştüğünü duyurdu.
Sanchez, görüşmede Beyrut başta olmak üzere ülkedeki 'ciddi durumun' ele alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyrut'taki ve ülkenin geri kalanındaki vahim durum hakkında görüştüm. Lübnan halkı, yerinden edilmiş binlerce insan için tam desteğimize ve insani yardımımıza güvenebilir. Gerilimin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma hayır. Savaşa hayır.