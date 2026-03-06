Türkiye
İspanya Başbakanı Sanchez: Lübnan, yerinden edilmiş binlerce insan için tam desteğimize, insani yardımımıza güvenebilir
İspanya Başbakanı Sanchez: Lübnan, yerinden edilmiş binlerce insan için tam desteğimize, insani yardımımıza güvenebilir
06.03.2026
2026-03-06T05:29+0300
2026-03-06T05:29+0300
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan’a destek mesajı verdi. Sanchez, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştüğünü duyurdu.Sanchez, görüşmede Beyrut başta olmak üzere ülkedeki 'ciddi durumun' ele alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
05:29 06.03.2026
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail saldırılarının hedefi olan Lübnan'a tam destek verdiklerini açıkladı. Sanchez, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştüğünü ve insani yardımın süreceğini söyledi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan’a destek mesajı verdi. Sanchez, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştüğünü duyurdu.
Sanchez, görüşmede Beyrut başta olmak üzere ülkedeki 'ciddi durumun' ele alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyrut'taki ve ülkenin geri kalanındaki vahim durum hakkında görüştüm. Lübnan halkı, yerinden edilmiş binlerce insan için tam desteğimize ve insani yardımımıza güvenebilir. Gerilimin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma hayır. Savaşa hayır.
