https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/uzerine-agac-devrilmisti-oyuncu-ibrahim-yildiz-hayatini-kaybetti-1103881742.html
Üzerine ağaç devrilmişti: Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, 6 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 27 yaşında hayatını kaybetti. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098751550_0:94:573:416_1920x0_80_0_0_b28ad46bf52d8f6148b21ce9708ff10b.jpg
Oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.17 Ağustos 2025’ten bu yana yoğun bakımda tedavi gören genç oyuncu vefat etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/genc-oyuncu-yasam-mucadelesi-veriyor-ibrahim-yildiz-icin-kan-araniyor-1098751703.html
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098751550_0:40:573:470_1920x0_80_0_0_ae6d453203eac036d1b02a1681fd926f.jpg
Oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.
17 Ağustos 2025’ten bu yana yoğun bakımda tedavi gören genç oyuncu vefat etti.