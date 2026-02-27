Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/uzerine-agac-devrilmisti-oyuncu-ibrahim-yildiz-hayatini-kaybetti-1103881742.html
Üzerine ağaç devrilmişti: Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Üzerine ağaç devrilmişti: Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, 6 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 27 yaşında hayatını kaybetti. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T23:51+0300
2026-02-27T23:51+0300
türki̇ye
i̇brahim yıldız
ağaç
fırtına
ölüm
ölüm riski
ölüm nedeni
ölüm oranı
şüpheli ölüm
ölüm nedenleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098751550_0:94:573:416_1920x0_80_0_0_b28ad46bf52d8f6148b21ce9708ff10b.jpg
Oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.17 Ağustos 2025’ten bu yana yoğun bakımda tedavi gören genç oyuncu vefat etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/genc-oyuncu-yasam-mucadelesi-veriyor-ibrahim-yildiz-icin-kan-araniyor-1098751703.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098751550_0:40:573:470_1920x0_80_0_0_ae6d453203eac036d1b02a1681fd926f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇brahim yıldız, ağaç, fırtına, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
i̇brahim yıldız, ağaç, fırtına, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri

Üzerine ağaç devrilmişti: Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

23:51 27.02.2026
İbrahim yıldız
İbrahim yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
Abone ol
Dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, 6 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 27 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.
17 Ağustos 2025’ten bu yana yoğun bakımda tedavi gören genç oyuncu vefat etti.
İbrahim Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
YAŞAM
Genç oyuncu yaşam mücadelesi veriyor: İbrahim Yıldız için kan aranıyor
21 Ağustos 2025, 17:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала