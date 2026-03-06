Türkiye
İstanbul
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/is-insani-erden-timurun-sirketlerine-kayyum-atandi-1104069195.html
İş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Kara para soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı. 06.03.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Erden Timur hakkında 'suç gelirlerini aklama' iddiasıyla soruşturma başlattı.Başsavcılık, şüphelinin ortaklık ve sahipliğindeki şirketlerin öncül suçlardan elde edilen gelirleri aklamakta kullanıldığı gerekçesiyle, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/futbolda-bahis-sorusturmasi-is-insani-erden-timur-dahil-22-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1102346007.html
türki̇ye
İş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı

21:43 06.03.2026 (güncellendi: 22:04 06.03.2026)
Kara para soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Erden Timur hakkında 'suç gelirlerini aklama' iddiasıyla soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüphelinin ortaklık ve sahipliğindeki şirketlerin öncül suçlardan elde edilen gelirleri aklamakta kullanıldığı gerekçesiyle, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını açıkladı.
Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
TÜRKİYE
Futbolda bahis soruşturması: İş insanı Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı
29 Aralık 2025, 19:36
