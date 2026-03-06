İş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/is-insani-erden-timurun-sirketlerine-kayyum-atandi-1104069195.html
Kara para soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T21:43+0300
2026-03-06T21:43+0300
2026-03-06T22:04+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Erden Timur hakkında 'suç gelirlerini aklama' iddiasıyla soruşturma başlattı.Başsavcılık, şüphelinin ortaklık ve sahipliğindeki şirketlerin öncül suçlardan elde edilen gelirleri aklamakta kullanıldığı gerekçesiyle, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını açıkladı.
21:43 06.03.2026 (güncellendi: 22:04 06.03.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Erden Timur hakkında 'suç gelirlerini aklama' iddiasıyla soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüphelinin ortaklık ve sahipliğindeki şirketlerin öncül suçlardan elde edilen gelirleri aklamakta kullanıldığı gerekçesiyle, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını açıkladı.