https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iranin-shahed-136-ihasi-nedir-neden-ucuz-seyir-fuzesi-deniyor-1104057966.html

İran’ın Shahed-136 İHA’sı nedir, neden ‘ucuz seyir füzesi’ deniyor?

İran’ın Shahed-136 İHA’sı nedir, neden ‘ucuz seyir füzesi’ deniyor?

Sputnik Türkiye

İran’ın geliştirdiği Shahed‑136 drone, son yıllarda modern savaşın dikkat çeken silahlarından biri haline geldi. Düşük maliyetli bu ‘tek yönlü saldırı İHA’sı’ Shahed -136'nın özellikleri neler?

2026-03-06T13:30+0300

2026-03-06T13:30+0300

2026-03-06T13:30+0300

dünya

i̇srail

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

i̇ran

tahran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104057619_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01b912494aba83b5456c5b3330760eea.jpg

İran’ın geliştirdiği Shahed-136 drone, son yıllarda modern savaşın en dikkat çeken insansız saldırı sistemlerinden biri haline geldi. Düşük maliyetli ve seri üretime uygun yapısı nedeniyle analistler tarafından sık sık ‘ucuz seyir füzesi’ olarak nitelendirilen bu İHA’lar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran’ın misilleme stratejisinde merkezi bir rol oynamaya başladı.Körfez’deki ABD müttefikleri, son dönemde gökyüzünde sık sık bu drone’ların karakteristik vızıltı sesini duyduklarını belirtiyor. İran’ın şimdiye kadar binlerce İHA kullanarak bölgedeki hava savunma sistemlerini zorlamaya çalıştığı ifade ediliyor. Maliyeti dengesizliği yaratıyorUzmanlara göre Shaded-136’nın etkisi teknik üstünlüğünden çok ‘maliyet avantajından’ kaynaklanıyor. Açık kaynak tahminlerine göre bir Shahed drone’un maliyeti yaklaşık 20 bin ile 50 bin dolar arasında değişiyor. Buna karşılık bu drone’ları düşürmek için kullanılan gelişmiş hava savunma füzelerinin maliyeti 3 milyon ila 12 milyon dolar arasında olabiliyor. Bu durum, uzmanlara göre ciddi bir maliyet dengesizliği yaratıyor. Analistler, İran’ın çok sayıda drone’u aynı anda göndererek hava savunma sistemlerini aşırı yüklemeyi ve pahalı önleme füzelerini tüketmeyi hedeflediğini belirtiyor. Shahed-136'nın teknik özellikleriTeknik olarak Shahed-136 yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda, 2.5 metre kanat açıklığına sahip ve genellikle 30 ila 50 kilogram patlayıcı taşıyan tek yönlü saldırı İHA’sı olarak tanımlanıyor. Düşük irtifada ve nispeten yavaş hızda uçması, radar tespitini zorlaştırabiliyor. Ayrıca gelişmiş versiyonlarının menzilinin yaklaşık 2 bin kilometreye kadar ulaşabildiği belirtiliyor. Bu özellikler, drone’un özellikle sabit hedeflere karşı etkili olmasını sağlıyor.İran’ın bu sistemleri büyük miktarlarda üretip stoklayabildiği ve savaş koşullarında haftada yüzlerce yeni drone üretme kapasitesine sahip olabileceği de askeri uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/ortadoguda-catismalarin-7-gunu-abd-hurmuzdeki-gemilere-donanma-gonderiyor-karsilikli-hava-1104044552.html

i̇srail

i̇ran

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, iha, drone, shahed, shahed 136 nedir, menzili ne kadar, shahed özellikleri, iran droneları, iran ihaları, haberler, çatışma haberlerin, iran haberleri, iran-abd haberleri, dünya haberleri