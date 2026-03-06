https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iran-hurmuz-bogazini-kapatmayacagiz-abd-ve-israille-baglantili-gemileri-vururuz-1104069931.html

İran: Hürmüz Boğazı’nı kapatmayacağız, ABD ve İsrail’le bağlantılı gemileri vururuz

İran: Hürmüz Boğazı’nı kapatmayacağız, ABD ve İsrail’le bağlantılı gemileri vururuz

Sputnik Türkiye

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebülfazl Şekarçi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’nı kapatmadığını, ancak gemilerin güvenliğinden de sorumlu olmayacağını açıkladı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T23:33+0300

2026-03-06T23:33+0300

2026-03-06T23:33+0300

dünya

i̇ran

i̇ran genelkurmay başkanlığı

hürmüz boğazı

i̇srail

abd

gemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103546628_0:53:799:502_1920x0_80_0_0_33699aeb4b4dbae390c31128acb3d7a0.jpg

İran'ın resmi haber ajanslarından Fars'ın aktardığına göre, İran Genelkurmay Sözcüsü Ebülfazl Şekarçi, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmadığını ve kapatmayı da planladığını, ancak ABD ve İsrail’le bağlantılı gemilerin İran’ın hedefi olacağını, diğer gemilerin güvenliğinden ise sorumluluk üstlenmeyeceklerini belirtti.Şekarçi, İran’ın hedef önceliğini de netleştirerek, “İran, Hürmüz Boğazı’nı geçen gemiler arasında yalnızca ABD ve İsrail’le bağlantılı olanlara saldırı düzenleyecektir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iran-disisleri-iran-komsu-ulkelerdeki-abd-uslerini-vurmak-zorunda-1104069330.html

i̇ran

hürmüz boğazı

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇ran genelkurmay başkanlığı, hürmüz boğazı, i̇srail, abd, gemi