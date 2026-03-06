https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iran-hurmuz-bogazini-kapatmayacagiz-abd-ve-israille-baglantili-gemileri-vururuz-1104069931.html
İran: Hürmüz Boğazı’nı kapatmayacağız, ABD ve İsrail’le bağlantılı gemileri vururuz
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebülfazl Şekarçi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’nı kapatmadığını, ancak gemilerin güvenliğinden de sorumlu olmayacağını açıkladı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
İran'ın resmi haber ajanslarından Fars'ın aktardığına göre, İran Genelkurmay Sözcüsü Ebülfazl Şekarçi, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmadığını ve kapatmayı da planladığını, ancak ABD ve İsrail’le bağlantılı gemilerin İran’ın hedefi olacağını, diğer gemilerin güvenliğinden ise sorumluluk üstlenmeyeceklerini belirtti.Şekarçi, İran’ın hedef önceliğini de netleştirerek, “İran, Hürmüz Boğazı’nı geçen gemiler arasında yalnızca ABD ve İsrail’le bağlantılı olanlara saldırı düzenleyecektir” ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
İran'ın resmi haber ajanslarından Fars'ın aktardığına göre, İran Genelkurmay Sözcüsü Ebülfazl Şekarçi, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmadığını ve kapatmayı da planladığını, ancak ABD ve İsrail’le bağlantılı gemilerin İran’ın hedefi olacağını, diğer gemilerin güvenliğinden ise sorumluluk üstlenmeyeceklerini belirtti.
Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık ve gelecekte de kapatmayacağız. Boğazdan geçmek isteyen hiçbir gemiyi durdurmayacağız; ancak şunu açıkça söylüyoruz: İran, geminin, mürettebatının ve ekipmanının güvenliğinden sorumlu olmayacaktır.
Şekarçi, İran’ın hedef önceliğini de netleştirerek, “İran, Hürmüz Boğazı’nı geçen gemiler arasında yalnızca ABD ve İsrail’le bağlantılı olanlara saldırı düzenleyecektir” ifadelerini kullandı.