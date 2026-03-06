Husiler: Ellerimiz tetikte, gerektiğinde askeri olarak harekete geçebiliriz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/husiler-ellerimiz-tetikte-gerektiginde-askeri-olarak-harekete-gecebiliriz-1104044256.html
Husiler'in lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamda, şu ifadeleri kullandı:Abdulmelik el-Husi daha önce, Yemen genelinde İran'a destek amacıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.
Husiler lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Ellerimiz tetikte, gerektiğinde askeri olarak harekete geçebiliriz." dedi.
Husiler'in lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamda, şu ifadeleri kullandı:
"Farklı faaliyetlerde bulunuyoruz ve her türlü tırmanışa karşı ellerimiz tetikte. Askeri müdahale, bölgedeki gelişmeler gerektiğinde gerçekleşir. Bu mücadeleyi tüm ümmetin mücadelesi olarak görüyoruz."
Abdulmelik el-Husi daha önce, Yemen genelinde İran'a destek amacıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.