Galatasaray'ın derbi primi belli oldu: Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray kritik Beşiktaş derbisine özel prim dağıtacak. Başkan Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi primini bu maçta da uygulayacak.

Galatasaray dört sezondur devam eden Beşiktaş derbisi prim geleneğine devam edecek. Yönetim derbiye özel rakamı belirledi. Sarı kırmızılı ekibin Beşiktaş galibiyetine Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon euro dağıtacağı iddia edildi.Sabah'ın haberine göre; Futbolcular geceyi evlerinde geçirecek kampa girmeyecek. Yarın öğlen Kemerburgaz'da toplanacak Galatasaray, buradan takım otobüsüyle Dolmabahçe'ye geçecek.Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman saat kaçta?Yarın akşam Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.Beşiktaş'ın karnesi nasıl? Beşiktaş ligde kaçıncı sırada?Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta sahadan 18 kez sahadan galip ayrılan Galatasaray, rakipleriyle 4 karşılaşmada berabere kaldı. Sahadan 2 defa yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, hanesine yazdırdığı 58 puanla zirvede yer alıyor.Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.Emirhan ve Toure yokBeşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor.Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.Ceza sınırındakilerBeşiktaş'ta iki oyuncu derbi öncesinde ceza sınırında.Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak.Ligde son üç maçı kazandıBeşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı.Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında sırasıyla Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u ise 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.Ayrıca Beşiktaş, ligde son iki maçta kalesini de gole kapatmayı başardı.Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü ve OhBeşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti.Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu.Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.Galatasaray'ın karnesi nasıl? Galatasaray zirvede mi?Süper Lig'de son 3 sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da son 10 maça zirvede girdi. Ligde 24 müsabakada, 18 galibiyet, 4 beraberlik alan "Cimbom" 2 maçtan da puansız ayrıldı. Galatasaray, topladığı 58 puanla derbiye en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider gidiyor.Siyah-beyazlılar ise 24 mücadelede, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 46 puan elde etti. Beşiktaş, 25. hafta öncesinde 4. sırada yer alıyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbi 1-1 berabere bitmişti.Derbide tam kadroGalatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak.Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.Abdülkerim ve Eren sınırdaSarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, yarınki derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.Ligin en golcü takımıSarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor.Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda.En büyük gol umudu OsimhenGalatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, formda performansıyla takımını sırtlıyor.Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 7 Süper Lig maçının 6'sında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde toplamda 10 gole ulaştı.Ön alan baskısı en büyük silahlarındanSarı-kırmızılı ekibin ön alanda yaptığı baskı sonrasında bulduğu goller hücum planında önemli yer tutuyor.Teknik direktör Okan Buruk, takımına ileride Victor Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Noa Lang gibi futbolcularla rakip kaleci ve savunma oyuncularına şiddetli baskı yaptırıyor. Orta alanda Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina da ileride baskıya geride alan kapatarak destek veriyor.Bu baskılar sonrasında Süper Lig'de 11 gol bulan Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde ön alanda kazandığı toplarla en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor.

