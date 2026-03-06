Türkiye
Epstein dosyalarında yeni gelişme: 'Yanlışlıkla yayımlanmamış' belgeler ortaya çıktı
Epstein dosyalarında yeni gelişme: 'Yanlışlıkla yayımlanmamış' belgeler ortaya çıktı
ABD Adalet Bakanlığı, 'daha önce yanlışlıkla yayımlanmadığı' belirtilen Jeffrey Epstein dosyalarını paylaştı. Belgelerde Donald Trump’a yönelik doğrulanmamış... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturma belgelerinin bir bölümünü daha kamuoyuyla paylaştı. Bunların arasında ABD Başkanı Donald Trump hakkında doğrulanmamış taciz iddialarını içeren kayıtların da bulunduğu belirtildi.Bakanlık tarafından geçen haftalarda yayımlanan belgelerin arasında bazı bilgilerin yer almadığının belirtilmesinin üzerine başlatılan incelemeler sonrası 'yanlışlıkla yayımlanmayan' dosyaların olduğu ortaya çıktı. Yetkililere göre bu kayıtlar, sistemde 'tekrarlı belge' olarak yanlış kodlandığı için ilk etapta yayımlanan dosyalar arasında yer almadı.Söz konusu belgelerde ne geçiyor?Belgeler, Epstein’ın 2019 yılında gözaltına alınmasının ardından FBI tarafından bir kadınla yapılan görüşmelere ilişkin notları içeriyor. Kadın, FBI tarafından dört kez sorgulanmış ancak ilk yayımlanan belgelerde bu görüşmelerden yalnızca birine ait özet yer almıştı.ABD Adalet Bakanlığı, yeni yayımlanan belgelerde yer alan iddiaların doğrulanmadığını vurguladı. Açıklamada, bazı belgelerin “2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a iletilen gerçek dışı ve sansasyonel iddialar” içerdiği belirtildi.ABD basınındaki bilgilerde, belgelerde yer alan ifadelerin, söz konusu kadının 2019'da FBI ile iletişime geçerek 1980'lerde henüz 13 yaşındayken 'Jeff' adlı bir kişi tarafından Güney Carolina'da cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdüğü aktarıldı. Kadın, yıllar sonra bir arkadaşının gönderdiği fotoğraf sayesinde bu kişinin Epstein olduğunu düşündüğünü iddia etti.Kadın daha sonra verdiği ifadede başka iddialar da dile getirerek, bir uçuş sırasında kendisine cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü Trump’ı ısırdığını iddia etti. Ancak FBI kayıtlarına göre kadın, daha fazla ayrıntı vermesi istendiğinde sorulara yanıt vermeyi reddetti ve yetkililerle iletişimi kesti.Dosyalarda, söz konusu iddiaların doğrulandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor. Trump ise Epstein ile bağlantılı herhangi bir suçlamayı reddetmeye devam ediyor.
11:53 06.03.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Epstein - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Jon Elswick
ABD Adalet Bakanlığı, 'daha önce yanlışlıkla yayımlanmadığı' belirtilen Jeffrey Epstein dosyalarını paylaştı. Belgelerde Donald Trump’a yönelik doğrulanmamış bir iddia da yer alıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturma belgelerinin bir bölümünü daha kamuoyuyla paylaştı. Bunların arasında ABD Başkanı Donald Trump hakkında doğrulanmamış taciz iddialarını içeren kayıtların da bulunduğu belirtildi.
Bakanlık tarafından geçen haftalarda yayımlanan belgelerin arasında bazı bilgilerin yer almadığının belirtilmesinin üzerine başlatılan incelemeler sonrası 'yanlışlıkla yayımlanmayan' dosyaların olduğu ortaya çıktı. Yetkililere göre bu kayıtlar, sistemde 'tekrarlı belge' olarak yanlış kodlandığı için ilk etapta yayımlanan dosyalar arasında yer almadı.

Söz konusu belgelerde ne geçiyor?

Belgeler, Epstein’ın 2019 yılında gözaltına alınmasının ardından FBI tarafından bir kadınla yapılan görüşmelere ilişkin notları içeriyor. Kadın, FBI tarafından dört kez sorgulanmış ancak ilk yayımlanan belgelerde bu görüşmelerden yalnızca birine ait özet yer almıştı.
ABD Adalet Bakanlığı, yeni yayımlanan belgelerde yer alan iddiaların doğrulanmadığını vurguladı. Açıklamada, bazı belgelerin “2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a iletilen gerçek dışı ve sansasyonel iddialar” içerdiği belirtildi.
ABD basınındaki bilgilerde, belgelerde yer alan ifadelerin, söz konusu kadının 2019'da FBI ile iletişime geçerek 1980'lerde henüz 13 yaşındayken 'Jeff' adlı bir kişi tarafından Güney Carolina'da cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdüğü aktarıldı. Kadın, yıllar sonra bir arkadaşının gönderdiği fotoğraf sayesinde bu kişinin Epstein olduğunu düşündüğünü iddia etti.
Kadın daha sonra verdiği ifadede başka iddialar da dile getirerek, bir uçuş sırasında kendisine cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü Trump’ı ısırdığını iddia etti. Ancak FBI kayıtlarına göre kadın, daha fazla ayrıntı vermesi istendiğinde sorulara yanıt vermeyi reddetti ve yetkililerle iletişimi kesti.
Dosyalarda, söz konusu iddiaların doğrulandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor. Trump ise Epstein ile bağlantılı herhangi bir suçlamayı reddetmeye devam ediyor.
