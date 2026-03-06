https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/duvarlari-delip-doviz-burosuna-girdi-alarm-calinca-kacti-11-yila-kadar-hapis-istemi-1104050737.html

Duvarları delip döviz bürosuna girdi, alarm çalınca kaçtı: 11 yıla kadar hapis istemi

Bağcılar’da iki iş yerinin duvarlarını delerek ulaştığı döviz bürosundaki kasayı açmaya çalışırken alarmın devreye girmesi üzerine kaçan sanık hakkında dava... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104051810_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa6257c59cc439c69cd73c214575c758.jpg

Bağcılar’da, iki iş yerinin duvarlarını delerek ulaştığı döviz bürosundaki kasayı açmaya çalışırken alarm çalmasıyla kaçan sanık hakkında, 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameden derlenen bilgiye göre, Muhammed El Cemel, 30 Mart 2024’te hırsızlık yapmak amacıyla Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’ndeki, Mehmet Avat Burç’un yetkilisi olduğu döviz bürosuna girmeye çalıştı.Boş iş yerinden kasap dükkanına, oradan döviz bürosuna geçtiİddianameye göre Cemel, döviz bürosuna ulaşmak için önce, camı zorlayarak girdiği müşteki Hüseyin Ata’ya ait boş iş yerinin duvarını kırıp kasap dükkanına geçti. Cemel, bitişikteki döviz bürosuna geçmek için kasabın arka taraftaki duvarını da deldi.Kasayı kaynak makinesiyle açmaya çalıştıDöviz bürosuna giren Cemel, kaynak makinesiyle kasayı açmaya çalıştı. Alarm sisteminin devreye girmesi üzerine sanık, kullandığı malzemeleri de olay yerinde bırakarak kaçtı.Parmak izi incelemesiyle tespit edildiİddianamede, parmak izi incelemesi sonucu tespit edilen sanık Muhammed El Cemel hakkında “mala zarar verme”, “nitelikli hırsızlığa teşebbüs” ve “iş yeri dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 2 yıl 7 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.İddianame kabul edildiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

