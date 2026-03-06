https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/dubaide-mahsur-kalmislardi-unlu-oyuncular-ilker-ayrik-ve-sevket-coruhtan-yeni-haber--1104050865.html

Dubai'de mahsur kalmışlardı: Ünlü oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh'tan yeni haber

Dubai'de mahsur kalmışlardı: Ünlü oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh'tan yeni haber

Sputnik Türkiye

Tiyatro oyunu için gittikleri Dubai'de uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle mahsur kalan İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, Türkiye'ye döndü. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T11:25+0300

2026-03-06T11:25+0300

2026-03-06T11:25+0300

yaşam

i̇lker ayrık

şevket çoruh

dubai

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090432380_0:286:900:792_1920x0_80_0_0_cd30ed5ff630474256da61b868992b20.jpg

Bir Baba Hamlet isimli tiyatro oyunu için Dubai'ye giden oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, uçak seferleri iptal edilince mahsur kalmıştı. Ayrık sosyal medyadan yeni bir açıklama yaparak Türkiye'ye dönebildiklerini duyurdu. 18 saat süren yolculukla evimize döndük Ayrık yaptığı açıklamada, "Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/unlu-oyuncular-ilker-ayrik-ve-sevket-coruh-dubaide-mahsur-kaldi-1103940418.html

dubai

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇lker ayrık, şevket çoruh, dubai