Dubai'de mahsur kalmışlardı: Ünlü oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh'tan yeni haber
Dubai'de mahsur kalmışlardı: Ünlü oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh'tan yeni haber
Tiyatro oyunu için gittikleri Dubai'de uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle mahsur kalan İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, Türkiye'ye döndü. 06.03.2026
Bir Baba Hamlet isimli tiyatro oyunu için Dubai'ye giden oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, uçak seferleri iptal edilince mahsur kalmıştı. Ayrık sosyal medyadan yeni bir açıklama yaparak Türkiye'ye dönebildiklerini duyurdu. 18 saat süren yolculukla evimize döndük Ayrık yaptığı açıklamada, "Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.
Dubai'de mahsur kalmışlardı: Ünlü oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh'tan yeni haber
Tiyatro oyunu için gittikleri Dubai'de uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle mahsur kalan İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, Türkiye'ye döndü.
Bir Baba Hamlet isimli tiyatro oyunu için Dubai'ye giden oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, uçak seferleri iptal edilince mahsur kalmıştı. Ayrık sosyal medyadan yeni bir açıklama yaparak Türkiye'ye dönebildiklerini duyurdu.
18 saat süren yolculukla evimize döndük
Ayrık yaptığı açıklamada, "Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.