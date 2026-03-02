https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/unlu-oyuncular-ilker-ayrik-ve-sevket-coruh-dubaide-mahsur-kaldi-1103940418.html

Ünlü oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldı

Tiyatro oyunu için Dubai'ye giden İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, uçuşların iptal olması nedeniyle bölgede mahsur kaldı. 02.03.2026, Sputnik Türkiye

Bir Baba Hamlet isimli tiyatro oyunu için 27 Şubat'ta Dubai'ye giden usta oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, uçuşların iptal olması nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Ailesinin de yanında olduğunu söyleyen İlker Ayrık, 'hepimiz güvendeyiz' mesajı paylaştı. Ailem de yanımdaÜnlü oyuncu İlker Ayrık sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada ailesinin de yanında olduğunu belirterek, " 27 Şubat itibariyle 'Bir Baba Hamlet' oyunu için Dubai'ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz." ifadelerini paylaştı.

