Dmitriyev: AB enerji sorunlarına 'çaresizce' çözüm arıyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te Avrupa Birliği’nin (AB) enerji alanındaki sıkıntılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, AB’nin karşı karşıya kaldığı enerji sorunlarına “çaresizce” çözüm aradığını belirtti.Avrupa gaz piyasasında fiyatlar pazartesi günü sert yükselişe geçti. Gaz fiyatları yüzde 50 artarak bin metreküp başına 590 dolara kadar çıktı. Salı günü ise fiyatlar yüzde 45 artışla 2 Şubat 2023’ten bu yana ilk kez bin metreküp başına 780 dolar seviyesinin üzerine çıktı.Pazartesi günü başlayan fiyat artışı, Katar devlet şirketi QatarEnergy’nin insansız hava aracı saldırıları nedeniyle tüm tesislerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini durdurduğunu açıklamasının ardından gerçekleşti. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun verilerine göre, Katar, dünyada LNG üretiminde ve ihracatında ilk üç ülke arasında yer alıyor.
AB enerji sorunlarına çaresizce çözüm arıyor. Peki en gerçekçi çözüm ne olabilir? Ursula’yı (Avrupa Komisyonu Başkanı) ve Kaja’yı (AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi) görevden almak ve Rus enerjisi için yalvarmaya başlamak.
