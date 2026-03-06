https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/dmitriyev-ab-enerji-sorunlarina-caresizce-cozum-ariyor-1104063619.html

Dmitriyev: AB enerji sorunlarına 'çaresizce' çözüm arıyor

Dmitriyev: AB enerji sorunlarına 'çaresizce' çözüm arıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, AB'nin enerji sorunlarına çaresizce çözüm aradığını ifade etti. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T17:18+0300

2026-03-06T17:18+0300

2026-03-06T17:18+0300

dünya

kirill dmitriev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

avrupa birliği

ab

katar

enerji

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te Avrupa Birliği’nin (AB) enerji alanındaki sıkıntılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, AB’nin karşı karşıya kaldığı enerji sorunlarına “çaresizce” çözüm aradığını belirtti.Avrupa gaz piyasasında fiyatlar pazartesi günü sert yükselişe geçti. Gaz fiyatları yüzde 50 artarak bin metreküp başına 590 dolara kadar çıktı. Salı günü ise fiyatlar yüzde 45 artışla 2 Şubat 2023’ten bu yana ilk kez bin metreküp başına 780 dolar seviyesinin üzerine çıktı.Pazartesi günü başlayan fiyat artışı, Katar devlet şirketi QatarEnergy’nin insansız hava aracı saldırıları nedeniyle tüm tesislerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini durdurduğunu açıklamasının ardından gerçekleşti. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun verilerine göre, Katar, dünyada LNG üretiminde ve ihracatında ilk üç ülke arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/kremlin-avrupalilarin-rusyadan-lng-ithalatina-yonelik-yasaklarin-surelerini-ileriye-almayi-1104029903.html

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill dmitriev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, ab, katar, enerji, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)