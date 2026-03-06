https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/disisleri-bakani-fidandan-diplomasi-trafigi-1104068521.html
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
06.03.2026
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar ve Estonya'nın dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'yla çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerin içeriği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
