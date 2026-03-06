Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/disisleri-bakani-fidandan-diplomasi-trafigi-1104068521.html
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T20:08+0300
2026-03-06T20:08+0300
türki̇ye
türkiye
hakan fidan
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
margus tsahkna
katar
estonya
umman
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102763112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad9cd991a905b890d74b116da5990342.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar ve Estonya'nın dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'yla çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerin içeriği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hakan-fidan-muzakereleri-genisletmek-bolgeyi-yeni-bir-savasa-surukleyebilir-1103454485.html
türki̇ye
katar
estonya
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102763112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_177731344d740f9facf2307b92b86efc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, hakan fidan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, margus tsahkna, katar, estonya, umman, dışişleri bakanlığı
türkiye, hakan fidan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, margus tsahkna, katar, estonya, umman, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

20:08 06.03.2026
© AADışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'yla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriği hakkında detay verilmedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar ve Estonya'nın dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'yla çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmelerin içeriği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
DÜNYA
Hakan Fidan: Müzakereleri genişletmek bölgeyi yeni bir savaşa sürükleyebilir
12 Şubat, 15:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала