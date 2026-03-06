https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/disisleri-bakani-fidandan-diplomasi-trafigi-1104068521.html

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar ve Estonya'nın dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'yla çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerin içeriği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

