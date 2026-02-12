https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hakan-fidan-muzakereleri-genisletmek-bolgeyi-yeni-bir-savasa-surukleyebilir-1103454485.html

Hakan Fidan: Müzakereleri genişletmek bölgeyi yeni bir savaşa sürükleyebilir

Hakan Fidan: Müzakereleri genişletmek bölgeyi yeni bir savaşa sürükleyebilir

Sputnik Türkiye

Dışişleri bakanı, ABD ile İran müzakerelerinin Tahran’ın balistik füze programını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin ‘bölgeyi yeni bir savaşa sürükleyebileceği’ uyarısında bulundu.

2026-02-12T15:22+0300

2026-02-12T15:22+0300

2026-02-12T15:22+0300

dünya

hakan fidan

financial times

abd

i̇ran

nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması

steve witkoff

ortadoğu

jared kushner

tahran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103454328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d98b86ef26b7b1d6997183c792ca710.jpg

Londra merkezli Financial Times’a konuşan Fidan, Washington yönetiminin İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması yönündeki temel talepte daha esnek bir çizgiye yaklaştığını söyledi. Bu şart, uzun süredir anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyordu. İran ise Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na taraf bir ülke olarak zenginleştirme hakkı bulunduğunu savunuyor.Fidan, Tahran yönetiminin “gerçek bir anlaşmaya ulaşmayı samimi biçimde istediğini” ve 2015’teki nükleer anlaşmada olduğu gibi zenginleştirme seviyesine sınırlamalar ile sıkı bir denetim rejimini kabul edebileceğini ifade etti.“Amerikalıların, net sınırlar içinde İran’ın zenginleştirme faaliyetini tolere etmeye istekli görünmesi olumlu” diyen Fidan, hem ABD’li hem İranlı hem de bölge yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu belirtti.Fidan, “İranlılar ABD ile anlaşmaya varmaları gerektiğini görüyor. Amerikalılar da İran’ın bazı kırmızı çizgileri olduğunu anlıyor. Zorlama bir yaklaşımın faydası yok” değerlendirmesinde bulundu.‘Bunun sonucu yeni bir savaş olabilir’Fidan, ABD’nin aynı anda hem nükleer programı hem de İran’ın balistik füze kapasitesi ve bölgesel silahlı gruplara verdiği destek gibi konuları masaya getirmesi halinde sürecin tıkanabileceğini söyledi ve ekledi:Maskat’ta dolaylı temasABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in, geçen hafta Umman’ın başkenti Maskat’ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile dolaylı görüşmeler yaptığı belirtildi. Görüşmelerin, Türkiye, Katar, Umman ve Mısır’ın tarafları yeniden müzakere masasına çekme çabalarını artırmasının ardından gerçekleştiği aktarıldı.Bölge ülkeleri devredeFidan, Ankara ve bazı bölge ülkelerinin İran’ın balistik füze programı ve bölgesel silahlı gruplarla ilişkileri konusunda “yaratıcı fikirler” geliştirmeye çalıştığını, bu alanda “yapıcı ve etkili rol” oynayabileceklerini söyledi.“ABD, İran’ın nükleer kapasitesinden derin kaygı duyuyor. Ancak diğer başlıklar doğrudan bölge ülkelerini ilgilendiriyor. Füzeler ve vekil güçleri bölgesel güvenliği etkiliyor, küresel menzile sahip değiller” dedi.Fidan ayrıca, 2015’te imzalanan nükleer anlaşma sürecinde bölge ülkelerinin dışarıda bırakılmasının hata olduğunu, yeni bir mutabakatta bölgesel güven artırıcı adımların da yer alması gerektiğini kaydetti ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hegseth-katilmadi-pentagon-politika-sefi-colby-nato-bagimlilik-degil-ortaklik-olmali-dedi-1103451299.html

abd

i̇ran

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, financial times, abd, iran, savaş, bölge, ortadoğu, haberler