Dolar en yüksek seviyeyi gördü: Tarihi rekorunu yeniledi

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 liradan, euro ise 51,2090 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 51,1575... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

Ortadoğu'daki çatışmaların başlamasının ardından dirençli davranan dolar 4 günün ardından 44,0780 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaştı.Dolar ne kadar? İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 liradan, euro 51,2090 liradan güne başladı.Serbest piyasada 44,0710 liradan alınan dolar, 44,0730 liradan satılıyor.51,2070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,2090 lira oldu.Dün doların satış fiyatı 43,9980, euronun satış fiyatı ise 51,1575 lira olmuştu.Merkez Bankası önlem almıştıDezenflasyon sürecinin son evresinde ortaya çıkan İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası, Pazar günü iki önlem açıklamıştı. Getirilen önlemlerden biri 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi, diğeri ise Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanmasıydı.Merkez Bankası, bankaları yüzde 37'yle fonlamak yerine yüzde 40'la fonlamaya başladı. Bu da bir aylık mevduat faizlerinde yükselişe neden oldu ve yıllık yüzde 37-38 seviyelerinden yeniden yüzde 40'lara yükselişi tetikledi. Günlük mevduat yapanlara ise yüzde 44'ü bulan yıllık faizler veriliyor. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40 olarak belirlemişti.Merkez'in bir diğer önlemi olan Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri de devreye girdi. Böylece dövize ihtiyacı olan şirketler döviz ihtiyaçlarını serbest piyasa yerine Merkez Bankası'ndan karşılamaya başladı. Böylece şirketin dövize ihtiyacı olduğu vadede Merkez Bankası döviz ödemesini yapacak.12 milyar dolar satıldıTürkiye, İran'daki savaşın tetiklediği küresel piyasa dalgalanmaları sırasında liranın istikrarlı kalmasını sağlamak için döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen 12 milyar dolar harcadı.

