Bolu Belediye Başkan Vekili belli oldu

Bolu Belediye Başkan Vekili belli oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan... 06.03.2026

Bolu Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan ve 'irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine başkan vekili seçmek için toplandı.Yapılan oylamanın üçüncü turunda 19 oy alan CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan, 10 oy alan AK Partili Hüseyin Nadi Okur’u geride bırakarak Bolu Belediye Başkan Vekili oldu.

