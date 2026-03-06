https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/bolu-belediye-baskan-vekili-belli-oldu-1104065811.html
Bolu Belediye Başkan Vekili belli oldu
Sputnik Türkiye
türki̇ye
bolu
bolu cumhuriyet başsavcılığı
bolu i̇l emniyet müdürlüğü
bolu valiliği
seçim
belediye
belediye başkanı
belediye başkanlığı
belediye meclisi
Bolu Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan ve 'irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine başkan vekili seçmek için toplandı.Yapılan oylamanın üçüncü turunda 19 oy alan CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan, 10 oy alan AK Partili Hüseyin Nadi Okur’u geride bırakarak Bolu Belediye Başkan Vekili oldu.
türki̇ye
bolu
bolu, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu i̇l emniyet müdürlüğü, bolu valiliği, seçim, belediye, belediye başkanı, belediye başkanlığı, belediye meclisi, belediye başkanları
Bolu Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan ve 'irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine başkan vekili seçmek için toplandı.
Yapılan oylamanın üçüncü turunda 19 oy alan CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan, 10 oy alan AK Partili Hüseyin Nadi Okur’u geride bırakarak Bolu Belediye Başkan Vekili oldu.