Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/bolu-belediye-baskan-vekili-belli-oldu-1104065811.html
Bolu Belediye Başkan Vekili belli oldu
Bolu Belediye Başkan Vekili belli oldu
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T18:43+0300
2026-03-06T18:43+0300
türki̇ye
bolu
bolu cumhuriyet başsavcılığı
bolu i̇l emniyet müdürlüğü
bolu valiliği
seçim
belediye
belediye başkanı
belediye başkanlığı
belediye meclisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104065632_0:354:2585:1808_1920x0_80_0_0_3c82e66828a2c2ff27cd08f42ac5a53f.jpg
Bolu Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan ve 'irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine başkan vekili seçmek için toplandı.Yapılan oylamanın üçüncü turunda 19 oy alan CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan, 10 oy alan AK Partili Hüseyin Nadi Okur’u geride bırakarak Bolu Belediye Başkan Vekili oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/icisleri-bakanligi-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcanin-gorevden-uzaklastirildi-1103952913.html
türki̇ye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104065632_0:54:2585:1993_1920x0_80_0_0_5e6691017a7bc5a2d9064b327aa4cb57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolu, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu i̇l emniyet müdürlüğü, bolu valiliği, seçim, belediye, belediye başkanı, belediye başkanlığı, belediye meclisi, belediye başkanları
bolu, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu i̇l emniyet müdürlüğü, bolu valiliği, seçim, belediye, belediye başkanı, belediye başkanlığı, belediye meclisi, belediye başkanları

Bolu Belediye Başkan Vekili belli oldu

18:43 06.03.2026
© AA / Mehmet Emin GürbüzBolu Belediye Başkan Vekili, Mehmet Tuna Özcan
Bolu Belediye Başkan Vekili, Mehmet Tuna Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© AA / Mehmet Emin Gürbüz
Abone ol
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan seçildi.
Bolu Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan ve 'irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine başkan vekili seçmek için toplandı.
Yapılan oylamanın üçüncü turunda 19 oy alan CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan, 10 oy alan AK Partili Hüseyin Nadi Okur’u geride bırakarak Bolu Belediye Başkan Vekili oldu.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldı
3 Mart, 08:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала