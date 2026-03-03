https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/icisleri-bakanligi-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcanin-gorevden-uzaklastirildi-1103952913.html
İçişleri Bakanlığı: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.İçişleri Bakanlığı bugün sabah "İcbar suretiyle irtikap" nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.Soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi'ne yönelik 'irtikap operasyonu' düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldı
08:20 03.03.2026 (güncellendi: 08:22 03.03.2026)
İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İçişleri Bakanlığı bugün sabah "İcbar suretiyle irtikap" nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi'ne yönelik 'irtikap operasyonu' düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.