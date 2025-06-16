https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/istanbulda-avmde-kadinlar-tuvaletinde-gizli-cekim-yaparken-yakalandi-polis-cagirmayin-diye-agladi-1097062797.html

İstanbul'da AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı: 'Polis çağırmayın' diye ağladı

İstanbul'da AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı: 'Polis çağırmayın' diye ağladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir kişi, AVM'de kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizli çekim yaparken yakalandı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T15:00+0300

2025-06-16T15:00+0300

2025-06-16T15:00+0300

türki̇ye

gizli kamera

kadınlar tuvaleti

kartal

avm

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İstanbul Kartal'da bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletinde gizlice çekim yapan Ü.G. isimli bir kişi yakalandı. Şüpheli hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bir kadının fark etmesiyle ortaya çıkan olayın görüntülerinde yakalanan kişinin 'lütfen polis çağırmayın tamam hemen siliyorum' sözleri dikkat çekti. Tuvaleti kullanan bir kadın fark ettiSosyal medyanın gündemine oturan olay, Kartal'da bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kadınlar tuvaletine giren bir adamın cep telefonuyla gizli çekim yaptığını fark eden bir kadın hemen güvenliğe haber verdi. Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan kişi önce suçunu kabul etmedi ama daha sonra görüntü çektiğini kabul etti. Şüpheli kendisini tutan güvenlik görevlisine 'lütfen polis çağırmayın hemen siliyorum' diye yalvardı. Olayı ortaya çıkaran kadın ise "Siliyorum diye bir şey yok! Sapık mısın nesin ne demek video çekmek" diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alındı, adli kontrol uygulandıİhbar üzerine polis tarafından gözaltına alınan adam emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi. Şüpheli hakkında, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.-

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gizli kamera, kadınlar tuvaleti, kartal, avm