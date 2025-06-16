https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/istanbulda-avmde-kadinlar-tuvaletinde-gizli-cekim-yaparken-yakalandi-polis-cagirmayin-diye-agladi-1097062797.html
İstanbul'da AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı: 'Polis çağırmayın' diye ağladı
İstanbul'da AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı: 'Polis çağırmayın' diye ağladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir kişi, AVM'de kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizli çekim yaparken yakalandı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T15:00+0300
2025-06-16T15:00+0300
2025-06-16T15:00+0300
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kadınlar tuvaleti
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İstanbul Kartal'da bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletinde gizlice çekim yapan Ü.G. isimli bir kişi yakalandı. Şüpheli hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bir kadının fark etmesiyle ortaya çıkan olayın görüntülerinde yakalanan kişinin 'lütfen polis çağırmayın tamam hemen siliyorum' sözleri dikkat çekti. Tuvaleti kullanan bir kadın fark ettiSosyal medyanın gündemine oturan olay, Kartal'da bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kadınlar tuvaletine giren bir adamın cep telefonuyla gizli çekim yaptığını fark eden bir kadın hemen güvenliğe haber verdi. Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan kişi önce suçunu kabul etmedi ama daha sonra görüntü çektiğini kabul etti. Şüpheli kendisini tutan güvenlik görevlisine 'lütfen polis çağırmayın hemen siliyorum' diye yalvardı. Olayı ortaya çıkaran kadın ise "Siliyorum diye bir şey yok! Sapık mısın nesin ne demek video çekmek" diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alındı, adli kontrol uygulandıİhbar üzerine polis tarafından gözaltına alınan adam emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi. Şüpheli hakkında, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.-
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/fatihte-77-yasindaki-adamin-sokaktaki-kadinlari-kamerali-gozlukle-kaydettigi-ortaya-cikti-1096545624.html
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gizli kamera, kadınlar tuvaleti, kartal, avm
gizli kamera, kadınlar tuvaleti, kartal, avm
İstanbul'da AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı: 'Polis çağırmayın' diye ağladı
İstanbul'da bir kişi, AVM'de kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizli çekim yaparken yakalandı.
İstanbul Kartal'da bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletinde gizlice çekim yapan Ü.G. isimli bir kişi yakalandı. Şüpheli hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bir kadının fark etmesiyle ortaya çıkan olayın görüntülerinde yakalanan kişinin 'lütfen polis çağırmayın tamam hemen siliyorum' sözleri dikkat çekti.
Tuvaleti kullanan bir kadın fark etti
Sosyal medyanın gündemine oturan olay, Kartal'da bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kadınlar tuvaletine giren bir adamın cep telefonuyla gizli çekim yaptığını fark eden bir kadın hemen güvenliğe haber verdi. Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan kişi önce suçunu kabul etmedi ama daha sonra görüntü çektiğini kabul etti. Şüpheli kendisini tutan güvenlik görevlisine 'lütfen polis çağırmayın hemen siliyorum' diye yalvardı. Olayı ortaya çıkaran kadın ise "Siliyorum diye bir şey yok! Sapık mısın nesin ne demek video çekmek" diyerek tepki gösterdi.
Gözaltına alındı, adli kontrol uygulandı
İhbar üzerine polis tarafından gözaltına alınan adam emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi. Şüpheli hakkında, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.