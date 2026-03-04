https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/bengisu-avcidan-dunya-rekoru-turkiye-altin-madalya-elde-etti-1104004108.html
Bengisu Avcı'dan dünya rekoru: Türkiye altın madalya elde etti
Bengisu Avcı'dan dünya rekoru: Türkiye altın madalya elde etti
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası’nda dünya rekoru kırdı. Avcı, 200 metre kurbağalamada 3.07.83’lük derecesiyle 30-39 yaş... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
50 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katıldığı Dünya Kış Yüzme Şampiyonası, 2-8 Mart tarihlerinde Oulu’da düzenlendi.Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalamada 3.07.83’lük derecesiyle 30-39 yaş kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli sporcu, 100 metre kurbağalamada ise 1.29.17’lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.Avcı, Türkiye’nin buz yüzmede önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, ilk kez 11 sporcuyla katıldıkları şampiyonada madalya kazanmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
