Amerikan basını: BAE, İran varlıklarını dondurmayı değerlendiriyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ülkede bulunan milyarlarca dolarlık İran varlığını dondurmayı değerlendirdiği bildirildi. Habere göre söz konusu adımın... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD merkezli The Wall Street Journal’ın (WSJ) yayımladığı habere göre Emirlik yönetimi, Körfez ülkesinde tutulan İran’a ait milyarlarca dolarlık varlığına erişimini kesmeyi gündemine aldı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, BAE’nin bu olasılığı İranlı yetkililere de ilettiği, ancak henüz böyle bir adımın atılıp atılmayacağı ya da ne zaman uygulanacağı konusunda nihai bir karar alınmadığı belirtildi.Söz konusu olası kararın, zaten ekonomik zorluk yaşayan İran üzerinde ek baskı yaratabileceği ifade ediliyor. Özellikle ABD ve İsrail ile yaşanan askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde, İran’ın döviz kaynaklarına erişiminin sınırlanmasının Tahran ekonomisini daha da zorlayabileceği değerlendiriliyor.İran’dan bölgedeki ABD hedeflerine misillemeİran, ABD ve İsrail’in ortak saldırısına misilleme olarak BAE’deki hedeflere 1000’den fazla insansız hava aracı ve füze fırlattı.WSJ’nin haberine göre Emirlik yetkilileri şu anda çeşitli karşı önlemleri inceliyor. Bunlar arasında İran bağlantılı paravan şirketlerin hedefli biçimde varlıklarının dondurulması ve İran’ın finansal ağında önemli rol oynayan yerel döviz bürolarına yönelik geniş çaplı bir mali denetim operasyonu da bulunuyor.
İran’dan bölgedeki ABD hedeflerine misilleme
Gelişmeler, analistlere göre Dubai’nin yıllardır istikrar vurgusuyla çekmeye çalıştığı yabancı yatırımcılar ve uluslararası iş çevrelerinde tedirginliğe yol açtı.
