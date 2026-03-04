Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/katar-ve-bae-irana-karsilik-verme-hakkimizi-sakli-tutuyoruz-1103979478.html
Katar ve BAE: İran'a karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar ve BAE: İran'a karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Sputnik Türkiye
Katar ve BAE, İran’ın saldırılarını BMGK’ya taşıyarak misilleme haklarını saklı tuttuklarını bildirdi. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T04:23+0300
2026-03-04T04:23+0300
dünya
abd
birleşik arap emirlikleri (bae)
bm genel sekreteri antonio guterres
katar
i̇ran
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101083326_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_54218af6cb4daa70d1798d921ede6b1a.jpg
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ayrı ayrı mektup gönderdi. Her iki ülke de BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa ve karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını vurguladı.Katar’ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK dönem başkanlığı görevini yürüten ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz’a ilettiği mektupta, İran’ın saldırısı 'ulusal egemenliğin açık ihlali' ve 'bölgesel güvenliğe tehdit' olarak nitelendirildi.BAE de benzer şekilde BM’ye başvurarak, ülkeyi hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarının kapsamını aktardı. Abu Dabi yönetimi, saldırıların siviller ve sivil altyapı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek meşru müdafaa hakkının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/iran-hurmuz-bogazinda-tam-kontrol-sagladik-1103979042.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
katar
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101083326_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_db93948b86f198c451ff3ae1930ac987.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, birleşik arap emirlikleri (bae), bm genel sekreteri antonio guterres, katar, i̇ran, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
abd, birleşik arap emirlikleri (bae), bm genel sekreteri antonio guterres, katar, i̇ran, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

Katar ve BAE: İran'a karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

04:23 04.03.2026
BMGK
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
Abone ol
Katar ve BAE, İran’ın saldırılarını BMGK’ya taşıyarak misilleme haklarını saklı tuttuklarını bildirdi.
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ayrı ayrı mektup gönderdi. Her iki ülke de BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa ve karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını vurguladı.
Katar’ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK dönem başkanlığı görevini yürüten ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz’a ilettiği mektupta, İran’ın saldırısı 'ulusal egemenliğin açık ihlali' ve 'bölgesel güvenliğe tehdit' olarak nitelendirildi.
BAE de benzer şekilde BM’ye başvurarak, ülkeyi hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarının kapsamını aktardı. Abu Dabi yönetimi, saldırıların siviller ve sivil altyapı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek meşru müdafaa hakkının altını çizdi.
İran, Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
DÜNYA
İran: Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladık
01:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала