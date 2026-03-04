https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/katar-ve-bae-irana-karsilik-verme-hakkimizi-sakli-tutuyoruz-1103979478.html

Katar ve BAE: İran'a karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Katar ve BAE: İran'a karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Sputnik Türkiye

Katar ve BAE, İran’ın saldırılarını BMGK’ya taşıyarak misilleme haklarını saklı tuttuklarını bildirdi. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ayrı ayrı mektup gönderdi. Her iki ülke de BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa ve karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını vurguladı.Katar’ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK dönem başkanlığı görevini yürüten ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz’a ilettiği mektupta, İran’ın saldırısı 'ulusal egemenliğin açık ihlali' ve 'bölgesel güvenliğe tehdit' olarak nitelendirildi.BAE de benzer şekilde BM’ye başvurarak, ülkeyi hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarının kapsamını aktardı. Abu Dabi yönetimi, saldırıların siviller ve sivil altyapı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek meşru müdafaa hakkının altını çizdi.

