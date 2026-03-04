https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/katar-ve-bae-irana-karsilik-verme-hakkimizi-sakli-tutuyoruz-1103979478.html
Katar ve BAE: İran'a karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar ve BAE: İran'a karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Sputnik Türkiye
Katar ve BAE, İran’ın saldırılarını BMGK’ya taşıyarak misilleme haklarını saklı tuttuklarını bildirdi. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T04:23+0300
2026-03-04T04:23+0300
2026-03-04T04:23+0300
dünya
abd
birleşik arap emirlikleri (bae)
bm genel sekreteri antonio guterres
katar
i̇ran
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101083326_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_54218af6cb4daa70d1798d921ede6b1a.jpg
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ayrı ayrı mektup gönderdi. Her iki ülke de BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa ve karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını vurguladı.Katar’ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK dönem başkanlığı görevini yürüten ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz’a ilettiği mektupta, İran’ın saldırısı 'ulusal egemenliğin açık ihlali' ve 'bölgesel güvenliğe tehdit' olarak nitelendirildi.BAE de benzer şekilde BM’ye başvurarak, ülkeyi hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarının kapsamını aktardı. Abu Dabi yönetimi, saldırıların siviller ve sivil altyapı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek meşru müdafaa hakkının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/iran-hurmuz-bogazinda-tam-kontrol-sagladik-1103979042.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
katar
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101083326_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_db93948b86f198c451ff3ae1930ac987.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, birleşik arap emirlikleri (bae), bm genel sekreteri antonio guterres, katar, i̇ran, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
abd, birleşik arap emirlikleri (bae), bm genel sekreteri antonio guterres, katar, i̇ran, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Katar ve BAE: İran'a karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar ve BAE, İran’ın saldırılarını BMGK’ya taşıyarak misilleme haklarını saklı tuttuklarını bildirdi.
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ayrı ayrı mektup gönderdi. Her iki ülke de BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa ve karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını vurguladı.
Katar’ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK dönem başkanlığı görevini yürüten ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz’a ilettiği mektupta, İran’ın saldırısı 'ulusal egemenliğin açık ihlali' ve 'bölgesel güvenliğe tehdit' olarak nitelendirildi.
BAE de benzer şekilde BM’ye başvurarak, ülkeyi hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarının kapsamını aktardı. Abu Dabi yönetimi, saldırıların siviller ve sivil altyapı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek meşru müdafaa hakkının altını çizdi.