AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasını kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasını kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına aldığını duyurdu. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama geldi.Çelik, gözaltının gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşaması olduğunu belirterek, A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt’a teşekkür etti.Çelik, "Gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

