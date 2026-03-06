Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/ak-parti-sozcusu-celik-israil-polisinin-turk-gazetecileri-gozaltina-almasini-kinadi-1104068939.html
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasını kınadı
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasını kınadı
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına aldığını duyurdu. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T20:39+0300
2026-03-06T20:39+0300
türki̇ye
i̇srail
türkiye
haber
haber ajansı
haber sunucusu
gazeteci
araştırmacı gazeteci
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e59fd7217b14dbfa303ec58deb0678bf.jpg
İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama geldi.Çelik, gözaltının gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşaması olduğunu belirterek, A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt’a teşekkür etti.Çelik, "Gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/tel-avivde-canli-yayina-mudahale-iki-turk-gazeteci-israilde-gozaltina-alindi-1103965267.html
türki̇ye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4f3fcf69f6f3cd0059bc1ac540bdefb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, türkiye, haber, haber ajansı, haber sunucusu, gazeteci, araştırmacı gazeteci, ak parti
i̇srail, türkiye, haber, haber ajansı, haber sunucusu, gazeteci, araştırmacı gazeteci, ak parti

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasını kınadı

20:39 06.03.2026
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına aldığını duyurdu.
İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama geldi.
Çelik, gözaltının gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşaması olduğunu belirterek, A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt’a teşekkür etti.
Çelik, "Gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
Tel Aviv’de canlı yayına müdahale: İki Türk gazeteci İsrail'de gözaltına alındı
3 Mart, 13:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала