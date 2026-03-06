https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/ak-parti-sozcusu-celik-israil-polisinin-turk-gazetecileri-gozaltina-almasini-kinadi-1104068939.html
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasını kınadı
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasını kınadı
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına aldığını duyurdu. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T20:39+0300
2026-03-06T20:39+0300
2026-03-06T20:39+0300
türki̇ye
i̇srail
türkiye
haber
haber ajansı
haber sunucusu
gazeteci
araştırmacı gazeteci
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e59fd7217b14dbfa303ec58deb0678bf.jpg
İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama geldi.Çelik, gözaltının gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşaması olduğunu belirterek, A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt’a teşekkür etti.Çelik, "Gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/tel-avivde-canli-yayina-mudahale-iki-turk-gazeteci-israilde-gozaltina-alindi-1103965267.html
türki̇ye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4f3fcf69f6f3cd0059bc1ac540bdefb8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, türkiye, haber, haber ajansı, haber sunucusu, gazeteci, araştırmacı gazeteci, ak parti
i̇srail, türkiye, haber, haber ajansı, haber sunucusu, gazeteci, araştırmacı gazeteci, ak parti
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasını kınadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına aldığını duyurdu.
İsrail polisinin Türk gazetecileri gözaltına almasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama geldi.
Çelik, gözaltının gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşaması olduğunu belirterek, A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt’a teşekkür etti.
Çelik, "Gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.