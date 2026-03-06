https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/abdde-benzin-fiyatlari-bir-haftada-yuzde-11-artti-1104061949.html

ABD’de benzin fiyatları bir haftada yüzde 11 arttı

ABD’de benzin fiyatları bir haftada yüzde 11 arttı

ABD'de benzin fiyatları bir haftada yüzde 11 artarak galonu ortalama 3.32 dolara çıktı ve bir buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Amerikan Otomobil Birliği tarafından bugün yayınlanan verilere göre, ABD'de benzin fiyatları geçen hafta 34 sent (yaklaşık yüzde 11) arttı. Enerji piyasalarında yükseliş, Iran ile çatışmaların ve petrol sevkiyatlarındaki kesintilerin ardından hız kazandı. Bu durum, Amerikan basınına göre rafineri maliyetlerini artırarak akaryakıt ve taşımacılık fiyatlarına yansıdı.Dizel fiyatları da artıyorArtan enerji maliyetleri yalnızca sürücüleri değil, havayolu biletlerinden ev ısınma giderlerine kadar geniş bir yelpazeyi etkileyebileceği kaydediliyor.Ayrıca dizel fiyatları da yükseldi, galon başına ortalama 4.33 dolara çıkan dizel, Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışın lojistik maliyetlerini artırarak şirketleri fiyat yükseltmeye veya kar marjlarını azaltmaya zorlayabileceği belirtiliyor.Trump’ın vaadi 2 dolardıSeçim kampanyası döneminde Donald Trump, benzinin galon başına 2 doların altına düşeceğini söylemiş ve fiyatlardaki gerilemeye vurgu yapmıştı. Ancak son artışlarla birlikte fiyatlar, görev döneminin başındaki seviyelerin de üzerine çıktı.Enerji uzmanları, küresel arz şoklarının etkisinin haftalar sürebileceğini ve bunun diğer sektörlere de yansımasının mümkün olduğunu söylüyor'Güvende sanıyoruz ama mallara bağımlıyız'Cornell Üniversitesi’nde tedarik zincirleri üzerine çalışan Vidya Mani, New York Times’a “Kuzey Amerika’da kendimizi güvende sanıyoruz ama bu bölgelerden gelen mallara bağımlıyız. Her artış başka bir sektöre yansıyacak dalgalar yaratıyor” dedi.

