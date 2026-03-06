Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/abdde-benzin-fiyatlari-bir-haftada-yuzde-11-artti-1104061949.html
ABD’de benzin fiyatları bir haftada yüzde 11 arttı
ABD’de benzin fiyatları bir haftada yüzde 11 arttı
Sputnik Türkiye
ABD’de benzin fiyatları bir haftada yüzde 11 artarak galonu ortalama 3.32 dolara çıktı ve bir buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatlar cuma günü yedi... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T15:21+0300
2026-03-06T15:21+0300
ekonomi̇
abd
benzin fiyatları
i̇ran
donald trump
new york
amerikan otomobil birliği (aaa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104061417_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_251f1f66ee4a407e8d21a2a37ac1d34e.jpg
Amerikan Otomobil Birliği tarafından bugün yayınlanan verilere göre, ABD'de benzin fiyatları geçen hafta 34 sent (yaklaşık yüzde 11) arttı. Enerji piyasalarında yükseliş, Iran ile çatışmaların ve petrol sevkiyatlarındaki kesintilerin ardından hız kazandı. Bu durum, Amerikan basınına göre rafineri maliyetlerini artırarak akaryakıt ve taşımacılık fiyatlarına yansıdı.Dizel fiyatları da artıyorArtan enerji maliyetleri yalnızca sürücüleri değil, havayolu biletlerinden ev ısınma giderlerine kadar geniş bir yelpazeyi etkileyebileceği kaydediliyor.Ayrıca dizel fiyatları da yükseldi, galon başına ortalama 4.33 dolara çıkan dizel, Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışın lojistik maliyetlerini artırarak şirketleri fiyat yükseltmeye veya kar marjlarını azaltmaya zorlayabileceği belirtiliyor.Trump’ın vaadi 2 dolardıSeçim kampanyası döneminde Donald Trump, benzinin galon başına 2 doların altına düşeceğini söylemiş ve fiyatlardaki gerilemeye vurgu yapmıştı. Ancak son artışlarla birlikte fiyatlar, görev döneminin başındaki seviyelerin de üzerine çıktı.Enerji uzmanları, küresel arz şoklarının etkisinin haftalar sürebileceğini ve bunun diğer sektörlere de yansımasının mümkün olduğunu söylüyor'Güvende sanıyoruz ama mallara bağımlıyız'Cornell Üniversitesi’nde tedarik zincirleri üzerine çalışan Vidya Mani, New York Times’a “Kuzey Amerika’da kendimizi güvende sanıyoruz ama bu bölgelerden gelen mallara bağımlıyız. Her artış başka bir sektöre yansıyacak dalgalar yaratıyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/ortadoguda-catismalarin-7-gunu-abd-hurmuzdeki-gemilere-donanma-gonderiyor-karsilikli-hava-1104044552.html
abd
i̇ran
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104061417_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_347efb9391496c0e54ea63cf4bf548c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, benzin fiyatları, i̇ran, donald trump, new york, amerikan otomobil birliği (aaa)
abd, benzin fiyatları, i̇ran, donald trump, new york, amerikan otomobil birliği (aaa)

ABD’de benzin fiyatları bir haftada yüzde 11 arttı

15:21 06.03.2026
© REUTERS Ken CedenoWashington'da bir benzin istasyonu
Washington'da bir benzin istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© REUTERS Ken Cedeno
Abone ol
ABD’de benzin fiyatları bir haftada yüzde 11 artarak galonu ortalama 3.32 dolara çıktı ve bir buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatlar cuma günü yedi sent daha yükseldi, bu da eylül 2024’ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti.
Amerikan Otomobil Birliği tarafından bugün yayınlanan verilere göre, ABD'de benzin fiyatları geçen hafta 34 sent (yaklaşık yüzde 11) arttı. Enerji piyasalarında yükseliş, Iran ile çatışmaların ve petrol sevkiyatlarındaki kesintilerin ardından hız kazandı. Bu durum, Amerikan basınına göre rafineri maliyetlerini artırarak akaryakıt ve taşımacılık fiyatlarına yansıdı.

Dizel fiyatları da artıyor

Artan enerji maliyetleri yalnızca sürücüleri değil, havayolu biletlerinden ev ısınma giderlerine kadar geniş bir yelpazeyi etkileyebileceği kaydediliyor.
Ayrıca dizel fiyatları da yükseldi, galon başına ortalama 4.33 dolara çıkan dizel, Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışın lojistik maliyetlerini artırarak şirketleri fiyat yükseltmeye veya kar marjlarını azaltmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

Trump’ın vaadi 2 dolardı

Seçim kampanyası döneminde Donald Trump, benzinin galon başına 2 doların altına düşeceğini söylemiş ve fiyatlardaki gerilemeye vurgu yapmıştı. Ancak son artışlarla birlikte fiyatlar, görev döneminin başındaki seviyelerin de üzerine çıktı.
Enerji uzmanları, küresel arz şoklarının etkisinin haftalar sürebileceğini ve bunun diğer sektörlere de yansımasının mümkün olduğunu söylüyor

'Güvende sanıyoruz ama mallara bağımlıyız'

Cornell Üniversitesi’nde tedarik zincirleri üzerine çalışan Vidya Mani, New York Times’a “Kuzey Amerika’da kendimizi güvende sanıyoruz ama bu bölgelerden gelen mallara bağımlıyız. Her artış başka bir sektöre yansıyacak dalgalar yaratıyor” dedi.
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
DÜNYA
Ortadoğu'da çatışmaların 7. günü: ABD Hürmüz'deki gemilere donanma gönderiyor, karşılıklı hava saldırıları devam ediyor
07:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала