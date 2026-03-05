Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/zaharova-abd-ve-israilin-irana-karsi-operasyonu-durduracagina-dair-hicbir-emare-yok-1104027108.html
Zaharova: ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonu durduracağına dair hiçbir emare yok
Zaharova: ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonu durduracağına dair hiçbir emare yok
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve İsrail'in ihtiyatlı davranıp İran'a yönelik operasyonu sonlandıracağına dair hiçbir emare olmadığını... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T13:25+0300
2026-03-05T13:25+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
abd
i̇srail
abd
i̇ran
saldırı
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499803_0:214:2880:1834_1920x0_80_0_0_ad39e9b898840af48a30510f4d343d08.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına demecinde ABD ve İsrail'in ihtiyatlı davranıp İran'a yönelik operasyonu sonlandıracağına dair hiçbir emare olmadığını belirtti.Zaharova, "ABD ve İsrail'in sağduyu göstereceğine veya uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlayarak bu korkunç kan dökülmesini durduracağına dair hiçbir emare yok. Aksine, daha da savaşkan açıklamalar dillendiriliyor" diye konuştu.Rus diplomat ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a tamamen asılsız bir bahaneyle ve sadece rejim değişikliği yapmak amacıyla saldırdığını ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/catismalarin-6-gunu-israilin-lubnan-ve-irana-saldirilari-devam-ediyor-iran-karsilik-veriyor-1104018360.html
rusya
i̇srail
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499803_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_9cc0e0aa8ae6ce6f92d72e685fa15621.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, i̇srail, abd, i̇ran, saldırı, operasyon, askeri operasyon
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, i̇srail, abd, i̇ran, saldırı, operasyon, askeri operasyon

Zaharova: ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonu durduracağına dair hiçbir emare yok

13:25 05.03.2026
© Sputnik / Кирилл ЗыковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve İsrail'in ihtiyatlı davranıp İran'a yönelik operasyonu sonlandıracağına dair hiçbir emare olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına demecinde ABD ve İsrail'in ihtiyatlı davranıp İran'a yönelik operasyonu sonlandıracağına dair hiçbir emare olmadığını belirtti.
Zaharova, "ABD ve İsrail'in sağduyu göstereceğine veya uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlayarak bu korkunç kan dökülmesini durduracağına dair hiçbir emare yok. Aksine, daha da savaşkan açıklamalar dillendiriliyor" diye konuştu.
Rus diplomat ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a tamamen asılsız bir bahaneyle ve sadece rejim değişikliği yapmak amacıyla saldırdığını ifade etti:

ABD ve İsrail tamamen uydurma bir bahaneyle fakat tek bir somut amaçla İran'a karşı askeri operasyona girişti, artık bunu açıkça dile getiriyorlar, rejimi devirmek ve dolayısıyla kendileri için faydalı, gerekli olacak ve kendilerinin kuracağı bir sistemi kurmak.

Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
Çatışmaların 6. günü: İsrail'in Lübnan ve İran'a saldırıları devam ediyor, İran karşılık veriyor
06:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала