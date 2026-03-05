https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/zaharova-abd-ve-israilin-irana-karsi-operasyonu-durduracagina-dair-hicbir-emare-yok-1104027108.html

Zaharova: ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonu durduracağına dair hiçbir emare yok

Zaharova: ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonu durduracağına dair hiçbir emare yok

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve İsrail'in ihtiyatlı davranıp İran'a yönelik operasyonu sonlandıracağına dair hiçbir emare olmadığını... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T13:25+0300

2026-03-05T13:25+0300

2026-03-05T13:25+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

i̇srail

abd

i̇ran

saldırı

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499803_0:214:2880:1834_1920x0_80_0_0_ad39e9b898840af48a30510f4d343d08.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına demecinde ABD ve İsrail'in ihtiyatlı davranıp İran'a yönelik operasyonu sonlandıracağına dair hiçbir emare olmadığını belirtti.Zaharova, "ABD ve İsrail'in sağduyu göstereceğine veya uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlayarak bu korkunç kan dökülmesini durduracağına dair hiçbir emare yok. Aksine, daha da savaşkan açıklamalar dillendiriliyor" diye konuştu.Rus diplomat ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a tamamen asılsız bir bahaneyle ve sadece rejim değişikliği yapmak amacıyla saldırdığını ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/catismalarin-6-gunu-israilin-lubnan-ve-irana-saldirilari-devam-ediyor-iran-karsilik-veriyor-1104018360.html

rusya

i̇srail

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, i̇srail, abd, i̇ran, saldırı, operasyon, askeri operasyon