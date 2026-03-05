https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/zaharova-abd-ve-israilin-irana-karsi-operasyonu-durduracagina-dair-hicbir-emare-yok-1104027108.html
Zaharova: ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonu durduracağına dair hiçbir emare yok
Zaharova: ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonu durduracağına dair hiçbir emare yok
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve İsrail'in ihtiyatlı davranıp İran'a yönelik operasyonu sonlandıracağına dair hiçbir emare olmadığını... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T13:25+0300
2026-03-05T13:25+0300
2026-03-05T13:25+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
abd
i̇srail
abd
i̇ran
saldırı
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499803_0:214:2880:1834_1920x0_80_0_0_ad39e9b898840af48a30510f4d343d08.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına demecinde ABD ve İsrail'in ihtiyatlı davranıp İran'a yönelik operasyonu sonlandıracağına dair hiçbir emare olmadığını belirtti.Zaharova, "ABD ve İsrail'in sağduyu göstereceğine veya uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlayarak bu korkunç kan dökülmesini durduracağına dair hiçbir emare yok. Aksine, daha da savaşkan açıklamalar dillendiriliyor" diye konuştu.Rus diplomat ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a tamamen asılsız bir bahaneyle ve sadece rejim değişikliği yapmak amacıyla saldırdığını ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/catismalarin-6-gunu-israilin-lubnan-ve-irana-saldirilari-devam-ediyor-iran-karsilik-veriyor-1104018360.html
rusya
i̇srail
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499803_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_9cc0e0aa8ae6ce6f92d72e685fa15621.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, i̇srail, abd, i̇ran, saldırı, operasyon, askeri operasyon
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, i̇srail, abd, i̇ran, saldırı, operasyon, askeri operasyon
Zaharova: ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonu durduracağına dair hiçbir emare yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve İsrail'in ihtiyatlı davranıp İran'a yönelik operasyonu sonlandıracağına dair hiçbir emare olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına demecinde ABD ve İsrail'in ihtiyatlı davranıp İran'a yönelik operasyonu sonlandıracağına dair hiçbir emare olmadığını belirtti.
Zaharova, "ABD ve İsrail'in sağduyu göstereceğine veya uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlayarak bu korkunç kan dökülmesini durduracağına dair hiçbir emare yok. Aksine, daha da savaşkan açıklamalar dillendiriliyor" diye konuştu.
Rus diplomat ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a tamamen asılsız bir bahaneyle ve sadece rejim değişikliği yapmak amacıyla saldırdığını ifade etti:
ABD ve İsrail tamamen uydurma bir bahaneyle fakat tek bir somut amaçla İran'a karşı askeri operasyona girişti, artık bunu açıkça dile getiriyorlar, rejimi devirmek ve dolayısıyla kendileri için faydalı, gerekli olacak ve kendilerinin kuracağı bir sistemi kurmak.