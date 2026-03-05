https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/zaharova-abd-ve-israili-kimse-tehdit-etmedi-1104042308.html
Zaharova: ABD ve İsrail’i kimse tehdit etmedi
dünya
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran çevresinde gelişen olaylara ilişkin Sputnik’e verdiği demeçte, ABD ve İsrail’e yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını ifade etti.Zaharova, İran’ın her zaman yapıcı yaklaşımlara ve müzakere tekliflerine olumlu yanıt verdiğini de vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İsrail’e kimsenin tehdit yöneltmediğini belirterek, bu ülkelerin savunma veya kendilerini koruma iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran çevresinde gelişen olaylara ilişkin Sputnik’e verdiği demeçte, ABD ve İsrail’e yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını ifade etti.
ABD ve İsrail’den, sanki kendilerini savunuyorlarmış ya da sanki kendilerini koruyorlarmış gibi açıklamalar duyuyoruz. Ancak ne bir saldırı var ne de onlara yönelik bir tehdit söz konusu.
Zaharova, İran’ın her zaman yapıcı yaklaşımlara ve müzakere tekliflerine olumlu yanıt verdiğini de vurguladı.