'Yusuf Tekin'in en sevdiğin özelliği nedir?' şeklinde mülakat sorusunun yöneltildiği iddialarına bakanlıktan açıklama
'Yusuf Tekin'in en sevdiğin özelliği nedir?' şeklinde mülakat sorusunun yöneltildiği iddialarına bakanlıktan açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan açıklamada Milli Eğitim Akademisi'nde görev alacak uzman öğretmen/başöğretmen ve doktora mezunu öğretmenlerden oluşan sözleşmeli personelin sınavlarının, 3-9 Mart tarihlerinde ilgili sınav kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
'Yusuf Tekin'in en sevdiğin özelliği nedir?' şeklinde mülakat sorusunun yöneltildiği iddialarına bakanlıktan açıklama

23:08 05.03.2026 (güncellendi: 23:09 05.03.2026)
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı, 'Milli Eğitim Akademisi'nde mülakat soruları: Yusuf Tekin'in en sevdiğin özelliği nedir?' şeklindeki paylaşımlar ve bazı adayların yanlışlık olmuş denilerek 'sınava alınmadığı' yönündeki iddiaları yalanladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan açıklamada Milli Eğitim Akademisi'nde görev alacak uzman öğretmen/başöğretmen ve doktora mezunu öğretmenlerden oluşan sözleşmeli personelin sınavlarının, 3-9 Mart tarihlerinde ilgili sınav kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
"Bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Milli Eğitim Akademisi'nde mülakat soruları: Yusuf Tekin'in en sevdiğin özelliği nedir?' şeklindeki haber, yorum ve paylaşımlarla 'bazı adayların yanlışlık olmuş denilerek sınava alınmadığı' yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada şunlar ifada edildi:

Sınavlarda adaylar, başvuru sırasında tercih ettikleri üç konu başlığından komisyon tarafından belirlenen bir konu hakkında ders sunumu yapmakta olup değerlendirme bu sunum üzerinden mevzuatta belirlenen ölçütlere göre gerçekleştirilmektedir, iddia edildiği gibi adaylara farklı içerikte sorular yöneltilmesi söz konusu değildir. Öte yandan, bazı adayların 'yanlışlık olmuş' denilerek sınava alınmadığı yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Başvuru sürecinde adaylarca sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan adayların kendileri sorumludur.

Sınav komisyonları, başvuru belgelerini kontrol etmekle yükümlü olup, sınav kılavuzunda belirtilen başvuru alanlarına uymayan veya başvuru sırasında yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar, sınava kabul edilmemektedir.

Adayların 'doktorasının beğenilmemesi' gibi bir gerekçeyle sınava alınmaması söz konusu değildir. Herhangi bir belgeye dayandırılmayan, açıkça sınav sürecini bulandırma maksadı güderek kamuoyunu yanlış yönlendiren bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesini özenle rica ederiz.

