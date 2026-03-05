https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/yusuf-tekinin-en-sevdigin-ozelligi-nedir-seklinde-mulakat-sorusunun-yoneltildigi-iddialarina-1104042592.html

'Yusuf Tekin'in en sevdiğin özelliği nedir?' şeklinde mülakat sorusunun yöneltildiği iddialarına bakanlıktan açıklama

'Yusuf Tekin'in en sevdiğin özelliği nedir?' şeklinde mülakat sorusunun yöneltildiği iddialarına bakanlıktan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Milli Eğitim Akademisi'nde mülakat soruları: Yusuf Tekin'in en sevdiğin özelliği nedir?' şeklindeki paylaşımlar ve bazı adayların... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan açıklamada Milli Eğitim Akademisi'nde görev alacak uzman öğretmen/başöğretmen ve doktora mezunu öğretmenlerden oluşan sözleşmeli personelin sınavlarının, 3-9 Mart tarihlerinde ilgili sınav kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi."Bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Milli Eğitim Akademisi'nde mülakat soruları: Yusuf Tekin'in en sevdiğin özelliği nedir?' şeklindeki haber, yorum ve paylaşımlarla 'bazı adayların yanlışlık olmuş denilerek sınava alınmadığı' yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada şunlar ifada edildi:

