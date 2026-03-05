https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/uluslararasi-uzman-abdullah-rusya-iran-savasini-durdurmak-ve-muzakereleri-yeniden-baslatmak-icin-1104032207.html
Uluslararası uzman Abdullah: Rusya, İran savaşını durdurmak ve müzakereleri yeniden başlatmak için çalışıyor
Uluslararası uzman Abdullah: Rusya, İran savaşını durdurmak ve müzakereleri yeniden başlatmak için çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın, Ortadoğu'daki mevcut krizin taraflarını müzakere masasına geri oturtmak için diplomatik adımlar attığını belirten Abdullah, perde arkasında... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T14:43+0300
2026-03-05T14:43+0300
2026-03-05T14:46+0300
dünya
rusya
i̇ran
ortadoğu
abd
savaş
barış
çözüm
diplomasi
müzakereler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104022839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a7f8689c365e9183efbf9492d605d11.jpg
Paris’te yaşayan uluslararası Avrupa meseleleri araştırmacısı Muhammed Abdullah, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ortadoğu'daki çatışmaya siyasi çözümün bulunmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.Abdullah, “Bu savaş, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana var olan tüm uluslararası düzenin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya'nın rolünün siyasi ve diplomatik nitelikte olduğunu kaydeden uzman, şunu kaydetti:Tarafların müzakerelere geri dönmesinin, İranlıların kararlı duruş sergilemesinden karşılık verme ve inisiyatifi elinde tutma yeteneğine kadar savaş alanındaki duruma bağlı olduğunu söyleyen Abdullah, “Sahadaki gelişmeler bir tür ateşkese yol açabilir ve bu da ateşkes çağrılarına ve müzakerelerin başlamasına zemin hazırlayabilir” ifadesini kullandı.Özellikle Rusya'nın İranlılarla doğrudan temas halinde olması ve Amerikan tarafına sinyaller iletebilme yeteneğine sahip olması göz önüne alındığında, perde arkasında gerçekleşen Rusya-ABD temaslarının varlığına dikkat çeken uzman, şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/fransiz-politikaci-chauprade-macronun-nukleer-caydirma-planlarini-degerlendirdi-siyasi-sacmalik-1104030291.html
rusya
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104022839_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b67863872752ea85f7bd0b2d95fc128a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, i̇ran, ortadoğu, abd, savaş, barış, çözüm, diplomasi, müzakereler
rusya, i̇ran, ortadoğu, abd, savaş, barış, çözüm, diplomasi, müzakereler
Uluslararası uzman Abdullah: Rusya, İran savaşını durdurmak ve müzakereleri yeniden başlatmak için çalışıyor
14:43 05.03.2026 (güncellendi: 14:46 05.03.2026)
Rusya'nın, Ortadoğu'daki mevcut krizin taraflarını müzakere masasına geri oturtmak için diplomatik adımlar attığını belirten Abdullah, perde arkasında gerçekleşen Rusya-ABD temaslarının dikkat çekici olduğunu kaydetti.
Paris’te yaşayan uluslararası Avrupa meseleleri araştırmacısı Muhammed Abdullah, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ortadoğu'daki çatışmaya siyasi çözümün bulunmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.
Abdullah, “Bu savaş, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana var olan tüm uluslararası düzenin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya, büyüyen krizi, uluslararası örgütler ve Güvenlik Konseyi aracılığıyla siyasi yollarla, komşu ülkelerle olan ilişkileriyle ve İran'la açık kalan kanallar aracılığıyla durdurmaya çalışıyor. Rusya çeşitli ülkelerle iyi ilişkilere sahip. Özellikle enerji sektöründe olmak üzere küresel krizlere ve toplumları içine çekebilecek kaosa yol açabilecek bu savaşın sonuçlarını en aza indirmeye çalışıyor.
Rusya'nın rolünün siyasi ve diplomatik nitelikte olduğunu kaydeden uzman, şunu kaydetti:
Moskova’nın amacı, savaşın Ortadoğu'nun diğer ülkelerine ve bölgelerine yayılmasını önlemek, siyasi çözüm bulmak ve tarafları müzakere masasına geri döndürmek.
Tarafların müzakerelere geri dönmesinin, İranlıların kararlı duruş sergilemesinden karşılık verme ve inisiyatifi elinde tutma yeteneğine kadar savaş alanındaki duruma bağlı olduğunu söyleyen Abdullah, “Sahadaki gelişmeler bir tür ateşkese yol açabilir ve bu da ateşkes çağrılarına ve müzakerelerin başlamasına zemin hazırlayabilir” ifadesini kullandı.
Özellikle Rusya'nın İranlılarla doğrudan temas halinde olması ve Amerikan tarafına sinyaller iletebilme yeteneğine sahip olması göz önüne alındığında, perde arkasında gerçekleşen Rusya-ABD temaslarının varlığına dikkat çeken uzman, şunu ekledi:
Rusya'nın İran ve ABD arasındaki müzakerelere katılma geçmişi vardır. Rusya, İran'ın askeri nükleer program geliştirmediğinden ve nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlarla sınırlı olduğundan emin. Moskova bunu tüm ülkelerin meşru hakkı olarak görüyor.