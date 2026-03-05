https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/uluslararasi-uzman-abdullah-rusya-iran-savasini-durdurmak-ve-muzakereleri-yeniden-baslatmak-icin-1104032207.html

Uluslararası uzman Abdullah: Rusya, İran savaşını durdurmak ve müzakereleri yeniden başlatmak için çalışıyor

Rusya'nın, Ortadoğu'daki mevcut krizin taraflarını müzakere masasına geri oturtmak için diplomatik adımlar attığını belirten Abdullah, perde arkasında... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

Paris’te yaşayan uluslararası Avrupa meseleleri araştırmacısı Muhammed Abdullah, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ortadoğu'daki çatışmaya siyasi çözümün bulunmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.Abdullah, “Bu savaş, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana var olan tüm uluslararası düzenin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya'nın rolünün siyasi ve diplomatik nitelikte olduğunu kaydeden uzman, şunu kaydetti:Tarafların müzakerelere geri dönmesinin, İranlıların kararlı duruş sergilemesinden karşılık verme ve inisiyatifi elinde tutma yeteneğine kadar savaş alanındaki duruma bağlı olduğunu söyleyen Abdullah, “Sahadaki gelişmeler bir tür ateşkese yol açabilir ve bu da ateşkes çağrılarına ve müzakerelerin başlamasına zemin hazırlayabilir” ifadesini kullandı.Özellikle Rusya'nın İranlılarla doğrudan temas halinde olması ve Amerikan tarafına sinyaller iletebilme yeteneğine sahip olması göz önüne alındığında, perde arkasında gerçekleşen Rusya-ABD temaslarının varlığına dikkat çeken uzman, şunu ekledi:

