https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/fransiz-politikaci-chauprade-macronun-nukleer-caydirma-planlarini-degerlendirdi-siyasi-sacmalik-1104030291.html
Fransız politikacı Chauprade, Macron’un nükleer caydırma planlarını değerlendirdi: ‘Siyasi saçmalık’
Fransız politikacı Chauprade, Macron’un nükleer caydırma planlarını değerlendirdi: ‘Siyasi saçmalık’
Sputnik Türkiye
Fransa'nın nükleer caydırıcılığını Avrupa ile paylaşamayacağını kaydeden Chauprade, Fransa lideri Macron'un riskleri dikkate almadığını belirtti. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T13:52+0300
2026-03-05T13:52+0300
2026-03-05T13:53+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
nükleer caydırıcılık
nükleer silah
avrupa
polonya
rusya
abd
atlantik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103231918_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_87e1c56d7670f6f0cdfe54ca36283dd5.png
Eski Avrupa Parlamentosu milletvekilliği Aymeric Chauprade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkenin nükleer silah envanterinin büyüklüğünü artıracakları açıklamasını değerlendirdi.Chauprade, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Macron’un, Fransız caydırıcılığına Avrupa boyutunu kazandırarak ve savaş başlığı sayısını artırarak küresel jeopolitiğe riskler eklediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Fransız politikacı, Paris’in gerilimi tırmandırma riskini dikkate almadığını ve nükleer silahların yayılmasını teşvik edebileceğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1104028126.html
fransa
polonya
rusya
abd
atlantik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103231918_0:0:1041:780_1920x0_80_0_0_15a6b124e496e6012169aeecc9351127.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, emmanuel macron, nükleer caydırıcılık, nükleer silah, avrupa, polonya, rusya, abd, atlantik
fransa, emmanuel macron, nükleer caydırıcılık, nükleer silah, avrupa, polonya, rusya, abd, atlantik
Fransız politikacı Chauprade, Macron’un nükleer caydırma planlarını değerlendirdi: ‘Siyasi saçmalık’
13:52 05.03.2026 (güncellendi: 13:53 05.03.2026)
Fransa'nın nükleer caydırıcılığını Avrupa ile paylaşamayacağını kaydeden Chauprade, Fransa lideri Macron'un riskleri dikkate almadığını belirtti.
Eski Avrupa Parlamentosu milletvekilliği Aymeric Chauprade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkenin nükleer silah envanterinin büyüklüğünü artıracakları açıklamasını değerlendirdi.
Chauprade, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Macron’un, Fransız caydırıcılığına Avrupa boyutunu kazandırarak ve savaş başlığı sayısını artırarak küresel jeopolitiğe riskler eklediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Nükleer caydırıcılık ancak ulusal bir mesele olarak ele alınabilir. Avrupa meselesi olamaz. Paylaşılamaz. Özellikle de özünde Atlantikçi olan, ABD müttefiki olan ve Rus komşularına karşı saldırgan söylemleriyle kendilerini tehlikeye atan Polonya gibi ülkelerle paylaşılamaz.
Fransız politikacı, Paris’in gerilimi tırmandırma riskini dikkate almadığını ve nükleer silahların yayılmasını teşvik edebileceğini ekledi.