Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/fransiz-politikaci-chauprade-macronun-nukleer-caydirma-planlarini-degerlendirdi-siyasi-sacmalik-1104030291.html
Fransız politikacı Chauprade, Macron’un nükleer caydırma planlarını değerlendirdi: ‘Siyasi saçmalık’
Fransız politikacı Chauprade, Macron’un nükleer caydırma planlarını değerlendirdi: ‘Siyasi saçmalık’
Sputnik Türkiye
Fransa'nın nükleer caydırıcılığını Avrupa ile paylaşamayacağını kaydeden Chauprade, Fransa lideri Macron'un riskleri dikkate almadığını belirtti. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T13:52+0300
2026-03-05T13:53+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
nükleer caydırıcılık
nükleer silah
avrupa
polonya
rusya
abd
atlantik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103231918_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_87e1c56d7670f6f0cdfe54ca36283dd5.png
Eski Avrupa Parlamentosu milletvekilliği Aymeric Chauprade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkenin nükleer silah envanterinin büyüklüğünü artıracakları açıklamasını değerlendirdi.Chauprade, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Macron’un, Fransız caydırıcılığına Avrupa boyutunu kazandırarak ve savaş başlığı sayısını artırarak küresel jeopolitiğe riskler eklediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Fransız politikacı, Paris’in gerilimi tırmandırma riskini dikkate almadığını ve nükleer silahların yayılmasını teşvik edebileceğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1104028126.html
fransa
polonya
rusya
abd
atlantik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103231918_0:0:1041:780_1920x0_80_0_0_15a6b124e496e6012169aeecc9351127.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, emmanuel macron, nükleer caydırıcılık, nükleer silah, avrupa, polonya, rusya, abd, atlantik
fransa, emmanuel macron, nükleer caydırıcılık, nükleer silah, avrupa, polonya, rusya, abd, atlantik

Fransız politikacı Chauprade, Macron’un nükleer caydırma planlarını değerlendirdi: ‘Siyasi saçmalık’

13:52 05.03.2026 (güncellendi: 13:53 05.03.2026)
© AP Photo / Julien de Rosa, PoolEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Abone ol
Fransa'nın nükleer caydırıcılığını Avrupa ile paylaşamayacağını kaydeden Chauprade, Fransa lideri Macron'un riskleri dikkate almadığını belirtti.
Eski Avrupa Parlamentosu milletvekilliği Aymeric Chauprade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkenin nükleer silah envanterinin büyüklüğünü artıracakları açıklamasını değerlendirdi.
Chauprade, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Macron’un, Fransız caydırıcılığına Avrupa boyutunu kazandırarak ve savaş başlığı sayısını artırarak küresel jeopolitiğe riskler eklediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Nükleer caydırıcılık ancak ulusal bir mesele olarak ele alınabilir. Avrupa meselesi olamaz. Paylaşılamaz. Özellikle de özünde Atlantikçi olan, ABD müttefiki olan ve Rus komşularına karşı saldırgan söylemleriyle kendilerini tehlikeye atan Polonya gibi ülkelerle paylaşılamaz.
Fransız politikacı, Paris’in gerilimi tırmandırma riskini dikkate almadığını ve nükleer silahların yayılmasını teşvik edebileceğini ekledi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала