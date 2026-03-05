https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/turkiyenin-en-unlu-cocuk-giyim-markasi-siber-saldiriya-ugradi-45-milyon-musterinin-bilgisi-ele-1104025704.html

Türkiye'nin en ünlü çocuk giyim markası siber saldırıya uğradı: 4.5 milyon müşterinin bilgisi ele geçirildi

Çocuk giyiminde Türkiye'nin en ünlü giyim markalarından biri olan Civil Mağazacılık siber saldırıya uğradı. Saldırı kapsamında 4.5 milyon kişinin verilerinin... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan çocuk giyim markası Civil Mağazacılık'ta 'büyük bir veri sızıntısı' yaşandığını duyurdu. Yaklaşık 4.5 milyon kişinin kimlik ve iletişim bilgilerinin ele geçirildiği tahmin edilirken incelemeler devam ediyor. Veri sızıntısı 16 gün sonra fark edildiSiber saldırının detaylarıyla ilgili yapılan açıklamada siber saldırının şirketin Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemine sızılmasıyla gerçekleşti. KVKK'dan yapılan açıklamaya göre ihlal 16 gün sonra fark edildi. Hangi bilgiler ele geçirildi Açıklamada veri ihlalinden etkilenen kişisel verilerin isim, soy isim, TC kimlik numaraları ve iletişim bilgileri olduğu vurgulandı. Veritabanı içerikleri sistem dışına çıkarıldıKVKK tarafından yapılan açıklama ise şu bilgilere yer verildi: Veri sorumlusu sıfatını haiz Civil Mağazacılık AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04.03.2026 tarih ve 2026/454 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir."

