Trump: Zelenskiy, Ukrayna’da barışın önündeki engel haline geldi
Trump: Zelenskiy, Ukrayna’da barışın önündeki engel haline geldi
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’i Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne engel olmakla suçladı. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
Politico'nun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'i Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne engel olmakla suçlayarak, Zelenskiy'in elinde artık koz kalmadığını ve bir anlaşmaya varması gerektiğini söyledi.Trump, Zelenskiy'in elinde artık koz kalmadığını belirterek, bir anlaşma yapması için çağrıda bulundu. ABD Başkanı ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu dile getirdi.Rusya ve Ukrayna temsilcileri, ABD'nin de katılımıyla bugüne kadar üç tur müzakere gerçekleştirdi. Son görüşme, 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yapıldı. Rusya heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, müzakereleri "zor ama iş odaklı" olarak nitelendirdi.
21:08 05.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’i Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne engel olmakla suçladı.
Politico’nun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’i Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne engel olmakla suçlayarak, Zelenskiy’in elinde artık koz kalmadığını ve bir anlaşmaya varması gerektiğini söyledi.
Barışın önünde engel olan kişinin bizzat kendisi (Zelenskiy) olması akıl almaz bir şey.
Trump, Zelenskiy’in elinde artık koz kalmadığını belirterek, bir anlaşma yapması için çağrıda bulundu. ABD Başkanı ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Rusya ve Ukrayna temsilcileri, ABD’nin de katılımıyla bugüne kadar üç tur müzakere gerçekleştirdi. Son görüşme, 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre’de yapıldı. Rusya heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, müzakereleri “zor ama iş odaklı” olarak nitelendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
Zelenskiy’den Orban’a tehdit: Gerekirse adresini ordumuza veririz
19:27
