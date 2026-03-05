Türkiye
Trump: İran'ın yeni liderinin atanmasında Venezuela'daki gibi benim de olmam gerekiyor
ABD Başkanı Trump, verdiği yeni röportajda “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu bir 'zayıf bir figür’. Venezuela’da Delcy (Rodriguez) konusunda... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
Donald Trump, bu kez ABD merkezli Axios'a açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı röportajda, İran’ın bir sonraki liderinin seçilmesi sürecine ‘tıpkı Venezuela’da olduğu gibi kişisel olarak dahil olması gerektiğini’ söyledi.Trump’ın bu açıklamayı, savaş planlarını anlatmak için bizimle yaptığı sekiz dakikalık özel bir telefon görüşmesinde yaptığı bildirildi.Trump, suikast sonucu öldürülen dini lider Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i en olası halef olduğunu kabul etti, ancak bunun ‘kabul edilemez bir sonuç olduğunu’ açıkça belirtti.Trump ne diyor?ABD Başkanı yeni açıklamasında "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu zayıf bir figür. Venezuela’da Delcy (Maduro’dan sonra atanan Rodriguez) konusunda olduğu gibi atama sürecine benim de dahil olmam gerekiyor" dedi.Trump ayrıca, Hamaney’in politikalarını sürdürecek bir İran liderini kabul etmeyeceğini ve bunun ABD’yi 'beş yıl içinde yeniden savaşa zorlayacağını' söyledi."Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz" ifadelerini kullandı. İran rejimi birkaç gündür yeni dini liderin açıklanmasını erteledi. Ancak perşembe günü İranlı siyasetçilerin yaptığı açıklamalar, duyurunun ‘yakın olabileceğini’ gösteriyor.‘Maduro’dan bu yana 80 milyon varilden fazla petrol aldım’
Trump: İran'ın yeni liderinin atanmasında Venezuela'daki gibi benim de olmam gerekiyor

19:29 05.03.2026 (güncellendi: 19:53 05.03.2026)
ABD Başkanı Trump, verdiği yeni röportajda “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu bir 'zayıf bir figür’. Venezuela’da Delcy (Rodriguez) konusunda olduğu gibi atama sürecine benim de dahil olmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Donald Trump, bu kez ABD merkezli Axios'a açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı röportajda, İran’ın bir sonraki liderinin seçilmesi sürecine ‘tıpkı Venezuela’da olduğu gibi kişisel olarak dahil olması gerektiğini’ söyledi.
Trump’ın bu açıklamayı, savaş planlarını anlatmak için bizimle yaptığı sekiz dakikalık özel bir telefon görüşmesinde yaptığı bildirildi.
Trump, suikast sonucu öldürülen dini lider Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i en olası halef olduğunu kabul etti, ancak bunun ‘kabul edilemez bir sonuç olduğunu’ açıkça belirtti.

Trump ne diyor?

ABD Başkanı yeni açıklamasında "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu zayıf bir figür. Venezuela’da Delcy (Maduro’dan sonra atanan Rodriguez) konusunda olduğu gibi atama sürecine benim de dahil olmam gerekiyor" dedi.
Trump ayrıca, Hamaney’in politikalarını sürdürecek bir İran liderini kabul etmeyeceğini ve bunun ABD’yi 'beş yıl içinde yeniden savaşa zorlayacağını' söyledi.
"Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İran rejimi birkaç gündür yeni dini liderin açıklanmasını erteledi. Ancak perşembe günü İranlı siyasetçilerin yaptığı açıklamalar, duyurunun ‘yakın olabileceğini’ gösteriyor.

‘Maduro’dan bu yana 80 milyon varilden fazla petrol aldım’

Trump, Birliğin Durumu konuşmasında Venezuela’yı ‘yeni dostu ve ortağı’ olarak nitelendirmiş ve Maduro operasyonundan bu yana ABD’nin 80 milyon varilden fazla petrol aldığını söylemişti.
