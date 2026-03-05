https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/trump-iranin-yine-liderinin-atanmasinda-venezueladaki-gibi-benim-de-olmam-gerekiyor-1104039728.html

Trump: İran'ın yeni liderinin atanmasında Venezuela'daki gibi benim de olmam gerekiyor

Trump: İran'ın yeni liderinin atanmasında Venezuela'daki gibi benim de olmam gerekiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, verdiği yeni röportajda “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu bir 'zayıf bir figür’. Venezuela’da Delcy (Rodriguez) konusunda... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T19:29+0300

2026-03-05T19:29+0300

2026-03-05T19:53+0300

dünya

donald trump

i̇ran

axios

venezuela

ortadoğu

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103880093_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_b9bfecd9d7d09713921c1886def4cb05.jpg

Donald Trump, bu kez ABD merkezli Axios'a açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı röportajda, İran’ın bir sonraki liderinin seçilmesi sürecine ‘tıpkı Venezuela’da olduğu gibi kişisel olarak dahil olması gerektiğini’ söyledi.Trump’ın bu açıklamayı, savaş planlarını anlatmak için bizimle yaptığı sekiz dakikalık özel bir telefon görüşmesinde yaptığı bildirildi.Trump, suikast sonucu öldürülen dini lider Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i en olası halef olduğunu kabul etti, ancak bunun ‘kabul edilemez bir sonuç olduğunu’ açıkça belirtti.Trump ne diyor?ABD Başkanı yeni açıklamasında "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu zayıf bir figür. Venezuela’da Delcy (Maduro’dan sonra atanan Rodriguez) konusunda olduğu gibi atama sürecine benim de dahil olmam gerekiyor" dedi.Trump ayrıca, Hamaney’in politikalarını sürdürecek bir İran liderini kabul etmeyeceğini ve bunun ABD’yi 'beş yıl içinde yeniden savaşa zorlayacağını' söyledi."Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz" ifadelerini kullandı. İran rejimi birkaç gündür yeni dini liderin açıklanmasını erteledi. Ancak perşembe günü İranlı siyasetçilerin yaptığı açıklamalar, duyurunun ‘yakın olabileceğini’ gösteriyor.‘Maduro’dan bu yana 80 milyon varilden fazla petrol aldım’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/trump-benim-dansimi-taklit-etti-maduro-korkunc-bir-adam-1102532812.html

i̇ran

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, axios, venezuela, ortadoğu, haberler