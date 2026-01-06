https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/trump-benim-dansimi-taklit-etti-maduro-korkunc-bir-adam-1102532812.html

Trump: Benim dansımı taklit etti, Maduro korkunç bir adam

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Maduro için "Benim dansımı da taklit etti, o korkunç bir adam" diyen Trump, mahkeme...

Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi’nde açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD bir şeyi daha başardı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok” dedi ve ekledi:‘Ben kralım’‘Kimse benim kadar Boeing satmadı’

