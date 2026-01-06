Türkiye
Trump: Benim dansımı taklit etti, Maduro korkunç bir adam
Trump: Benim dansımı taklit etti, Maduro korkunç bir adam
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Maduro için "Benim dansımı da taklit etti, o korkunç bir adam" diyen Trump, mahkeme... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi’nde açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD bir şeyi daha başardı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok” dedi ve ekledi:‘Ben kralım’‘Kimse benim kadar Boeing satmadı’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/trump-uzerini-cizmisti-machado-nobeli-onunla-paylasabilirim-dedi-1102531095.html
venezuela
abd
18:37 06.01.2026
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Maduro için "Benim dansımı da taklit etti, o korkunç bir adam" diyen Trump, mahkeme önündeki Maduro yanlısı protestocular için de 'Çok kaliteli printerlerdan basılmış 'Maduro'ya özgürlük' pankartlarıyla sokağa çıkıyorlar' çıkışında bulundu.
Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi’nde açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD bir şeyi daha başardı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok” dedi ve ekledi:

‘Ben kralım’

Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz. 4-5 yıl bekliyorduk.
Artık daha hızlı olacağız.
Ben kralım.
(Maduro için) Vahşi bir adam. Milyonlarca insanı öldürdü. Benim dansımı da taklit etti. Korkunç bir adam.
Venezuela için çok mutluyum.
Çok kaliteli printerlerdan basılmış 'Maduro'ya özgürlük' pankartlarıyla sokağa çıkıyorlar.
Bizim de bu kadar iyi pankart yapanlara ihtiyacımız var. Kim yapıyorsa bunu işe almak istiyorum.
Şu anda bu pankartları yapan kişileri bulmak ve Cumhuriyetçi partiye almak istiyorum.

‘Kimse benim kadar Boeing satmadı’

ABD bir şeyi daha başardı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz.
Kimse ABD ile başı çıkamaz.
Kimse benim kadar Boeing uçağı satmadı. Tüm satışlara bakın. Kimse benim kadar satamadı. F-35'lerin yapımı da çok uzun sürüyor. Hindistan 68 Apache helikopteri sipariş etti.
