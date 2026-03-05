Trump İç Güvenlik Bakanı Noem'i görevden aldı

Büyük Oklahoma Eyaleti'nden saygıdeğer ABD Senatörü Markwayne Mullin'in, 31 Mart 2026 tarihinden itibaren ABD İç Güvenlik Bakanı (DHS) olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bize iyi hizmet etmiş ve (özellikle Sınırda!) sayısız ve muhteşem sonuçlar elde etmiş olan mevcut Bakan Kristi Noem, Cumartesi günü Doral, Florida'da duyuracağımız Batı Yarımküre'deki yeni Güvenlik Girişimimiz olan Amerika Kalkanı'nın Özel Elçisi olarak görev yapacak. Kristi'ye "İç Güvenlik"teki hizmetleri için teşekkür ediyorum.

ABD Temsilciler Meclisi'nde 10 yıl ve Senato'da 3 yıl görev yapan Markwayne, 2016, 2020 ve 2024 yıllarında 77 ilçenin tamamını kazandığım Oklahoma'nın harika halkını temsil etmede muazzam bir iş çıkardı! Bir MAGA savaşçısı ve eski yenilgisiz profesyonel MMA dövüşçüsü olan Markwayne, insanlarla gerçekten iyi geçiniyor ve Amerika'yı Önceleme Gündemimizi ilerletmek için gereken Bilgelik ve Cesareti biliyor. Senato'daki tek Yerli Amerikalı olarak Markwayne, inanılmaz Kabile Topluluklarımız için harika bir savunucu. Markwayne, Sınırlarımızı Güvenli Tutmak, Göçmen Suçlarını, Katilleri ve diğer Suçluları Ülkemize Yasadışı Girişten Durdurmak, Yasadışı Uyuşturucu Belasını Sonlandırmak ve Ameri̇ka'yı yeni̇den güvenli̇ hale geti̇rmek için yorulmadan çalışacak. Markwayne, muhteşem bir İç Güvenlik Bakanı olacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!