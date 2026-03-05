Türkiye
Trump İç Güvenlik Bakanı Noem'i görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı. Trump, Senatör Mullin'i 31 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere Noem'in yerine İç... 05.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in bakanlıktan görevden alındığını ve yerine Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'i atayacağını söyledi.Trump, Truth Social'da şu ifadeleri kullandı:Batı medyasında yer alan haberlere göre Trump, ICE olaylarının ardından Trump yönetiminin iç güvenlik politikalarını değiştirmeye karar verdi. Aynı zamanda yetkililer, Beyaz Saray'ın göçmenlik uygulama yaklaşımını 'yeniden ayarlama' olasılığını görüştü.
21:51 05.03.2026 (güncellendi: 22:34 05.03.2026)
© FotoğrafTrump'ın İç Güvenlik Bakanı için seçtiği Kristi Noem, köpeğini vurarak öldürmüş
ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı. Trump, Senatör Mullin'i 31 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere Noem'in yerine İç Güvenlik Bakanı olarak atadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in bakanlıktan görevden alındığını ve yerine Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'i atayacağını söyledi.
Trump, Truth Social'da şu ifadeleri kullandı:

Büyük Oklahoma Eyaleti'nden saygıdeğer ABD Senatörü Markwayne Mullin'in, 31 Mart 2026 tarihinden itibaren ABD İç Güvenlik Bakanı (DHS) olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bize iyi hizmet etmiş ve (özellikle Sınırda!) sayısız ve muhteşem sonuçlar elde etmiş olan mevcut Bakan Kristi Noem, Cumartesi günü Doral, Florida'da duyuracağımız Batı Yarımküre'deki yeni Güvenlik Girişimimiz olan Amerika Kalkanı'nın Özel Elçisi olarak görev yapacak. Kristi'ye "İç Güvenlik"teki hizmetleri için teşekkür ediyorum.

ABD Temsilciler Meclisi'nde 10 yıl ve Senato'da 3 yıl görev yapan Markwayne, 2016, 2020 ve 2024 yıllarında 77 ilçenin tamamını kazandığım Oklahoma'nın harika halkını temsil etmede muazzam bir iş çıkardı! Bir MAGA savaşçısı ve eski yenilgisiz profesyonel MMA dövüşçüsü olan Markwayne, insanlarla gerçekten iyi geçiniyor ve Amerika'yı Önceleme Gündemimizi ilerletmek için gereken Bilgelik ve Cesareti biliyor. Senato'daki tek Yerli Amerikalı olarak Markwayne, inanılmaz Kabile Topluluklarımız için harika bir savunucu. Markwayne, Sınırlarımızı Güvenli Tutmak, Göçmen Suçlarını, Katilleri ve diğer Suçluları Ülkemize Yasadışı Girişten Durdurmak, Yasadışı Uyuşturucu Belasını Sonlandırmak ve Ameri̇ka'yı yeni̇den güvenli̇ hale geti̇rmek için yorulmadan çalışacak. Markwayne, muhteşem bir İç Güvenlik Bakanı olacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!

Batı medyasında yer alan haberlere göre Trump, ICE olaylarının ardından Trump yönetiminin iç güvenlik politikalarını değiştirmeye karar verdi. Aynı zamanda yetkililer, Beyaz Saray'ın göçmenlik uygulama yaklaşımını 'yeniden ayarlama' olasılığını görüştü.
