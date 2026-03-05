Türkiye
Trump: Büyük bir askeri güç gösterisi sergiliyoruz
Trump: Büyük bir askeri güç gösterisi sergiliyoruz
05.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatta 'çok iyi durumda' olduğunu söyledi.Ayrıca açıklamasında Trump, İran'a saldırılmasaydı 'İran'ın iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacağını' ve İsrail'e saldıracağını öne sürdü.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
abd, donald trump, i̇ran, i̇srail
00:43 05.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri harekâtta 'çok iyi durumda' olduklarını söyledi. Trump, müdahale edilmemesi halinde İran’ın iki hafta içinde nükleer silah elde edip İsrail’e saldıracağını öne sürerek, ABD’nin bölgede 'büyük bir askeri güç gösterisi' sergilediğini savundu
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatta 'çok iyi durumda' olduğunu söyledi.
Ayrıca açıklamasında Trump, İran'a saldırılmasaydı 'İran'ın iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacağını' ve İsrail'e saldıracağını öne sürdü.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Eğer biz saldırmasaydık, İran İsrail'e saldıracaktı. Eğer İran'a karşı bu saldırıları gerçekleştirmeseydik, rejim iki hafta içinde nükleer silah elde ederdi. İran'a karşı savaşta çok iyi gidiyoruz. İran liderliği hızla dağıldı. İran rejimi komşularına saldırıyor. İranlılar yakın zamana kadar müttefikleri olan ülkelere saldırıyorlar. İran'la savaşta kötü şeyler oluyor, ancak biz ilerlemeye devam edeceğiz ve büyük bir askeri güç gösterisi sergiliyoruz.
Tel Aviv'i vuran İran füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları: İsrail Savunma Bakanlığı binası hiperonik füze ile vuruldu
00:40
