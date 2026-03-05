Trump: Büyük bir askeri güç gösterisi sergiliyoruz

Eğer biz saldırmasaydık, İran İsrail'e saldıracaktı. Eğer İran'a karşı bu saldırıları gerçekleştirmeseydik, rejim iki hafta içinde nükleer silah elde ederdi. İran'a karşı savaşta çok iyi gidiyoruz. İran liderliği hızla dağıldı. İran rejimi komşularına saldırıyor. İranlılar yakın zamana kadar müttefikleri olan ülkelere saldırıyorlar. İran'la savaşta kötü şeyler oluyor, ancak biz ilerlemeye devam edeceğiz ve büyük bir askeri güç gösterisi sergiliyoruz.