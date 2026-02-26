https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kazada-2si-ogretmen-3-kisi-hayatini-kaybetmisti-surucuye-para-cezasi-verildi--1103840034.html
Kazada 2'si öğretmen 3 kişi hayatını kaybetmişti: Sürücüye para cezası verildi
Kayseri'de meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında kamyon sürücüsüne verilen hapis cezası idari para cezasına çevrildi. 26.02.2026
Kayseri'de iki yıl önce meydana gelen, 2'si öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında mahkeme tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsüne verilen hapis cezasını 121 bin 500 bin lira idari para cezasına çevirdi. Hapis cezası para cezasına çevrildiKayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, her iki tarafın avukatları katıldı.Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, kamyon sürücüsü A.Ö'nün taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sürücü A.Ö'ye verdiği hapis cezasını 121 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi.Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda, 9 Ekim 2024'te kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si öğretmen 3 kişi hayatını kaybetmişti.
